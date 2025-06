Ο πρωταγωνιστής του Cobra Kai, Μάρτιν Κόουβ δάγκωσε συμπρωταγωνίστριά του – Τι κατέγραψε κάμερα

Σοκάρει βίντεο που ήρθε στο φως από κάμερα σώματος αστυνομικού που δείχνει τον 78χρονο ηθοποιό του Cobra Kai, Μάρτιν Κόουβ να δαγκώνει την συμπρωταγωνίστριά του Αλίσια Χάνα-Κιμ.

Το περιστατικό με τον ηθοποιό που έχει προκαλέσει σάλο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Washington State Summer Con, ενός φεστιβάλ αφιερωμένου στους θαυμαστές της σειράς, στην Πουγιάλαπ των ΗΠΑ

Στο βίντεο η 37χρονη Κορεατο-Αυστραλιανή ηθοποιός είναι εκτός εαυτού και λέει στους δημοσιογράφους. «Αυτό είναι επίθεση. Δεν μπορείς να δαγκώνεις ανθρώπους, αυτό δεν είναι εντάξει».

Στην ερώτηση αστυνομικού προς τον Μάρτιν Κόουβ γιατί το έκανε ο ηθοποιός απολογητικά απαντά… «Ζητώ συγγνώμη. Ήμουν απλώς… παιχνιδιάρης. Παίζουμε συχνά μαζί και… απλώς δάγκωσα λίγο πιο δυνατά».

Τα όσα είπε ο Μάρτιν Κόουβ δεν άρεσαν στην συμπρωταγωνίστριά του Αλίσια Χάνα-Κιμ. «Δεν παίζουμε έτσι», είπε. Από την πλευρά της η αστυνομία επιβεβαίωσε πως η ηθοποιός είχε σημάδι από το δάγκωμα στο χέρι της. «Υπάρχει σημάδι στο σώμα της», ανέφερε αστυνομικός.

