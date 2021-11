Την απόφασή του να απέχει για λίγο καιρό από την υποκριτική ανακοίνωσε ο Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), μετά και την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για την επερχόμενη χριστουγεννιάτικη ταινία του Apple TV+, «Spirited».

«Απλώς προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο περισσότερο χώρο για την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου Μπλέικ Λάιβλι και τις τρεις κόρες μου και χρόνο μαζί τους» είπε ο Ράιαν Ρέινολντς στο The Hollywood Reporter, εξηγώντας τους λόγους για το «διάλειμμά» του και πρόσθεσε «ξέρεις, δεν κερδίζεις πραγματικά αυτόν τον χρόνο πίσω».

