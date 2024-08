Ο ράπερ Τράβις Σκοτ συνελήφθη ξανά μεθυσμένος μετά από καβγά με τον σωματοφύλακα του στο Παρίσι

Για άλλη μία φορά ο ράπερ Τράβις Σκοτ «μπλέχτηκε» σε καυγά όντας μεθυσμένος, αυτή τη φορά στο Παρίσι, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψή του.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε στην Γαλλική πρωτεύουσα μόλις λίγες μέρες μετά την επίσκεψή του στη Μύκονο και τη μοναδική του συναυλία στο Santanna. Αυτή τη φορά κατάφερε να «πιαστεί στα χέρια» μετά από έντονο καβγά που είχε με τον σωματοφύλακά του στο ξενοδοχείο George V στο Παρίσι, και να συλληφθεί.

Μάλιστα, ο 33χρονος Αμερικανός σταρ φέρεται να επιτέθηκε και σε έναν φύλακα που επιχείρησε να αποτρέψει τον καβγά των δύο αντρών που συνέβη το πρωί της Παρασκευής (09.08.2024).

Γάλλοι εισαγγελείς δήλωσαν ότι άνοιξαν ποινική έρευνα για «απροσδιόριστη βία» εναντίον του φρουρού.

Travis Scott just got arrested in Paris after an altercation with his own bodyguard pic.twitter.com/dAYEtLqnak