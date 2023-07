Ο Ρίκι Μάρτιν και ο Χουάν Γιόζεφ χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου, κατά τη διάρκεια του οποίου υιοθέτησαν 2 παιδιά.

Ο Ρίκι Μάρτιν ζητά τώρα από τον Σύρο καλλιτέχνη την κοινή επιμέλεια της κόρης Λουσία, 4 ετών, και του γιου Ρεν, 3 ετών.

Στην ανακοίνωσή του για το διαζύγιο το πρώην ζευγάρι ανέφερε πως «Αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος στον γάμο μας με αγάπη, σεβασμό και αξιοπρέπεια για τα παιδιά μας, τιμώντας όσα ζήσαμε ως ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια. Η μεγαλύτερη επιθυμία μας τώρα είναι να συνεχίσουμε να έχουμε μια υγιή, οικογενειακή δυναμική και μια σχέση με επίκεντρο την ειρήνη και τη φιλία για να συνεχίσουμε την κοινή ανατροφή των παιδιών μας, διατηρώντας τον σεβασμό και την αγάπη που τρέφουμε ο ένας για τον άλλο».

Ricky Martin Seeks Joint Custody of Kids in Divorce from Jwan Yosef After 6 Years of Marriage https://t.co/8BWLkSom14