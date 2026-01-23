Lifestyle

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ξεπέρασε τους Beatles σε αριθμό άλμπουμ που κατέκτησαν την κορυφή στη Βρετανία

Εκτός των Beatles με 15 άλμπουμ στο νούμερο 1, ο Ρόμπι Γουίλιαμς προηγείται των Rolling Stones με 14, της Τέιλορ Σουίφτ επίσης με 14 και του Έλβις Πρίσλεϊ με 13 σε αυτήν την κατάταξη
Robbie Williams
Robbie Williams / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ βρέθηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος άφησε «πίσω του» τους αξέχαστους Beatles και άλλους κορυφαίους καλλιτέχνες.

O τραγουδιστής της βρετανικής ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς αναδείχθηκε στον καλλιτέχνη με τον μεγαλύτερο αριθμό άλμπουμ που κατετάγησαν στην κορυφή των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Beatles, χάρη στην επιτυχία του τελευταίου του άλμπουμ «Britpop», ανακοίνωσε σήμερα (23.01.2026) ο οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την κατάταξη των πωλήσεων.

«Αυτός είναι!», ανακοίνωσε το Official Charts Company, αναφερόμενο σε ένα γνωστό τραγούδι (“She’s the One”) του πρώην τραγουδιστή του συγκροτήματος Take That.

Από την επιτυχία του πρώτου σόλο άλμπουμ του “Life Thru A Lens”, που κυκλοφόρησε το 1997, ο Ρόμπι Γουίλιαμς είδε 16 άλμπουμ του να κατακτάνε την πρώτη θέση στη λίστα των πωλήσεων. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πουλήσει περίπου 20 εκατομμύρια άλμπουμ.

Το τελευταίο σε σειρά, «Britpop», κυκλοφόρησε τη 16η Ιανουαρίου του 2026 και ο Ρόμπι Γουίλιαμς το περιέγραψε ως «το άλμπουμ που ήθελε να γράψει και να κυκλοφορήσει αφού αποχώρησε από τους Take That το 1995».

Πρόκειται για το πρώτο ηχογραφημένο άλμπουμ από το 2019 που παρουσίασε ο τραγουδιστής.

«Συγχαρητήρια Ρόμπι!», σχολίασε ο Μάρτιν Τάλμποτ, γενικός διευθυντής του Official Charts.

«Ακόμα και ο γεμάτος αυτοπεποίθηση 16χρονος από το Στόουκ-ον-Τρεντ δεν θα πίστευε ποτέ ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατό όταν εντάχθηκε στους Take That το 1990. Και όμως, να που βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου, ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο όλων των εποχών!», πρόσθεσε.

Εκτός των Beatles (15 άλμπουμ στο νούμερο 1), ο Ρόμπι Γουίλιαμς προηγείται των Rolling Stones (14), της Τέιλορ Σουίφτ (14) και του Έλβις Πρίσλεϊ (13) σε αυτήν την κατάταξη.

Στα 35 χρόνια της καριέρας του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ συνολικά στον κόσμο.

