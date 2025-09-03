Ο Σάκης Κατσούλης αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει – «Αντιβίωση και ίσως» έγραψε

Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε στους διαδικτυακούς φίλους του ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Ήδη όπως έγραψε του χορηγήθηκε αντιβίωση. Οι εξετάσεις και η διάγνωση του γιατρού, τον έκαναν να συνειδητοποιήσει πως κανείς δεν είναι άτρωτος.

Μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους τις εξετάσεις και την αντιβίωση που ξεκίνησε να λαμβάνει καθημερινά, έστειλε μήνυμα, λέγοντας πως η υγεία μας είναι πάνω από όλα. «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.

«Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα…», συμπλήρωσε ο νικητής του Survivor, που πρόσφατα έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

«Διάγνωση; «Αιφνίδια βαρηκοΐα». Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Η αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, γνωστή και ως ξαφνική κώφωση, εμφανίζεται ως μια ανεξήγητη και απότομη βαρηκοΐα συνήθως στο ένα αυτί. Θεωρείται και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επείγουσα ιατρική κατάσταση για αυτό και η άμεση επίσκεψη σε γιατρό είναι απαραίτητη.

Αρκετές φορές άτομα με αιφνίδια βαρηκοΐα καθυστερούν την επίσκεψη τους σε γιατρό διότι εικάζουν ότι η απώλεια που παρουσιάζουν οφείλεται σε κάποια αλλεργία ή σε συσσώρευση κεριού στον ακουστικό πόρο. Εννέα στις δέκα περιπτώσεις επηρεάζεται μόνο το ένα αυτί και η διάγνωση πραγματοποιείται με ένα τονικό ακοόγραμμα. Εάν τα αποτελέσματα της εξέτασης δείξουν απώλεια τουλάχιστον 30 decibels σε 3 συνεχόμενες συχνότητες τότε η απώλεια χαρακτηρίζεται ως αιφνίδια.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια και η εντυπωσιακή εμφάνιση της όμορφης γυμνάστριας άρεσε από την πρώτη στιγμή στον επιχειρηματία. Μάλιστα για να μπορέσει να την κατακτήσει κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και έκανε πολλά προκειμένου να της αποδείξει ότι το ενδιαφέρον του είναι πραγματικό.

Η προστασία γάμου έγινε στη Σκύρο ενώ το πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά στήθηκε μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο.

«Στην αρχή δεν τον ήθελα καθόλου, ερχόταν και έπαιρνε καφέ από το μαγαζί, ο Σάκης έμπαινε από την μια πόρτα, εγώ έβγαινα από την άλλη, δεν ήθελα να τον βλέπω. Η προσπάθεια και η επιμονή που έκανε, στο τέλος της ημέρες με γοήτευε. Μετά από έξι μήνες ενέδωσα. Αν μου κάνει πρόταση γάμου θα το δείτε, θέλω να προσπαθήσει όμως και όχι να τον προϊδεάσω», είχε εξομολογηθεί για τη γνωριμία τους στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Μαριαλένα Ρουμελιώτου.