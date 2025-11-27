Ο Σάκης Τανιμανίδης φόρεσε την περούκα της Χριστίνας Μπόμπα από τα MadWalk: «Δεν έχεις μαλλιά;», τη ρώτησε

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, που δε διστάζουν να φανερώσουν στιγμές από τη ζωή της και όταν χρειαστεί ακόμα και να… τσαλακωθούν.

Ο γνωστός παρουσιαστής θέλησε να κάνει πλάκα με αφορμή το γεγονός ότι η σύζυγός του εμφανίστηκε στα MadWalk με περούκα. Έτσι, τη φόρεσε μέσα στο σπίτι τους και απόλαυσε τη νέα του εικόνα. Μάλιστα, ο Σάκης Τανιμανίδης ρώτησε τη Χριστίνα Μπόμπα γιατί επιλέγει να πηγαίνει σε events με περούκες!

«Η Χριστίνα στα MadWalk με περούκα, εγώ με την ίδια περούκα στο σπίτι», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί βάζεις περούκα για να βγεις; Δεν έχεις μαλλιά; Θα πάω μια βόλτα αλλά θα βάλω περούκα για να βγω…Τι φάση γυναικείας σκέψης είναι αυτή;» ρώτησε ο Σάκης Τανιμανίδης τη σύζυγό του με μεγάλη δόση χιούμορ.

«Για να τα έχω και κοντά, Αφού δεν με αφήνεις να τα κάνω κουρευτώ», του απάντησε η Χριστίνα Μπόμπα.

«Πλάκα πλάκα μου πάει ε;», είπε στη συνέχεια ο παρουσιαστής.

«Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, έχω έναν πολύ ωραίο άνδρα, δόξα τω Θεώ, που είναι πάντα δίπλα μου, είναι πάντα δίπλα στα παιδιά μας. Όλα τα κάνουμε μαζί. Δεν μπορεί να με αγγίξει τίποτα, έχω την ασπίδα του. Άρα είναι αληθινό», είχε εξομολογηθεί η Χριστίνα Μπόμπα στο «Happy Day».