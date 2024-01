Ο Σερ Άντονι Χόπκινς γράφει την αυτοβιογραφία του. «Είναι μία περίεργη διαδικασία», εξηγεί ο βραβευμένος με Όσκαρ, διάσημος Ουαλός ηθοποιός.

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς αποκάλυψε ότι συντάσσει την αυτοβιογραφία του και πρόσθεσε ότι η σύζυγός του τιμά τη ζωή του κορυφαίου ηθοποιού με ένα ντοκιμαντέρ.

Ο Ουαλός ηθοποιός και σκηνοθέτης γνωστός, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο του Χάνιμπαλ Λέκτερ στην ταινία του 1991 «Η Σιωπή των Αμνών» (The Silence Of The Lambs) περιέγραψε τη συγγραφή της ιστορίας της ζωής του ως «μια παράξενη διαδικασία».

Σε συνέντευξή του στο People ο Άντονι Χόπκινς είπε: «Γράφω μια βιογραφία». «Συνειδητοποίησα πόσο είμαι ευλογημένος με ένα πράγμα» πρόσθεσε. «Ίσως είναι ο εγκέφαλος του ηθοποιού. Έχω αρκετά καλή μνήμη» εξήγησε.

Η επί 20 χρόνια σύζυγός του, Στέλα Αρογιάβε ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ το 1992 για τον ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου Χάνιμπαλ Λέκτερ και το 2021 για την ερμηνεία του στο δράμα «The Father», για έναν άνδρα που είναι αντιμέτωπος με άνοια.

Ο Άντονι Χόπκινς είπε ότι η σύζυγός του έχει «ελευθερία για να καλύψει τα πάντα».

«Είναι πολύ μεγάλη ταινία. Δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει», τόνισε ο ηθοποιός.

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή ηθοποιούς στον κόσμο και στην καριέρα του έχει υποδυθεί μια σειρά ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον στην ταινία «Nixon» το 1995 και ο καλλιτέχνης Πάμπλο Πικάσο στην ταινία του 1996 «Surviving Picasso».

Πιο πρόσφατα υποδύθηκε τον Πάπα Βενέδικτο XVI στην ταινία του 2019 «The Two Popes» και τον ιδρυτή της ψυχανάλυσης, Σίγκμουντ Φρόιντ στο δράμα του 2023 «Freud’s Last Session», με πρωταγωνιστή τον Μάθιου Γκουντ ως τον συγγραφέα Κ. Σ. Λιούις.