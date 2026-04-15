Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ αποκαλύπτει: «Έγραψαν ότι απατούσε την Τζένιφερ Άνιστον επειδή με φωτογράφισαν με την κοπέλα μου»

O Άρης Κόντος ή αλλιώς ο Έλληνας σωσίας του Μπραντ Πιτ έδωσε μία νέα συνέντευξη και αποκάλυψε τι συνέβη όταν τον είχαν φωτογραφίσει με την κοπέλα του, την περίοδο που ο διάσημος σταρ ήταν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον.

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και τα όσα είπε ο Άρης Κοντός προβλήθηκαν την Τετάρτη (15.04.2026). Μάλιστα, ο Άρης Κοντός ανέφερε και ένα απίστευτο περιστατικό με «πρωταγωνιστές» τον Μπραντ Πιτ και την Τζένιφερ Άνιστον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πιο τραβηγμένο σκηνικό όπου με έχουν περάσει για τον Μπραντ Πιτ ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, που με πήρε ένας περαστικός μια φωτογραφία και την πούλησε σε αμερικάνικα περιοδικά και βγήκε ο τίτλος ότι ο Μπραντ Πιτ απατάει την Τζένιφερ Άνιστον με μια κοκκινομάλλα που ήταν η τότε κοπέλα μου. Και τηλεφώνησα στα περιοδικά και μου πήραν αποκλειστικότητα. Ήρθαν εδώ τρία, νομίζω, περιοδικά για συνέντευξη απ’ την Αμερική», δήλωσε ο Άρης Κόντος.

Επίσης αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ, καθώς συμμετείχε στη νέα ταινία «The Riders».

«Είναι μια υπέροχη ταινία, μια τρομερή παραγωγή και με επέλεξαν να είμαι ντουμπλέρ του. Δηλαδή έκανα όλες τις σκηνές που έκανε και ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ για να βγει το καδράρισμα τέλειο και ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Μιλούσα με τον Μπραντ Πιτ, αφού κάθε μέρα μαζί κάναμε τα γυρίσματα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ χαλαρός. Συνέχεια κάνει αστεία, είναι ευδιάθετος. Απ’ ό,τι είδα δεν έχει κάποια παραξενιά. Όχι, ήτανε πολύ απλός, έχει αυτό το αμερικάνικο στιλ, το εντελώς χαλαρό», δήλωσε για τον Μπραντ Πιτ.

Παράλληλα ο Άρης Κοντός αναφέρθηκε και στη σύντροφο του Μπραντ Πιτ, υπογραμμίζοντας: «Έχω δει τη σύντροφό του, νομίζω είχε έρθει στο γύρισμα 3 – 4 φορές. Πολύ χαμογελαστή, πολύ απλή κι αυτή. Γενικά όλο του το crew είχε ένα πολύ ωραίο vibe. Δηλαδή, ήταν απλοί άνθρωποι. Με τη μακιγιέζ του ήρθα πιο κοντά, την Τζιν Μπλακ, που την έχει απ’ το 1992. Υπέροχη κυρία. Πάρα πολύ καλοί όλοι και ο σωματοφύλακάς του».