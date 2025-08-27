Ο Σπύρος Μαρτίκας: Η απάντηση του στις φήμες για την ξανθιά καλλονή που βρέθηκε στο πλευρό του στην Πάρο

O Σπύρος Μαρτίκας πέρασε τις διακοπές του στην Πάρο τις προηγούμενες μέρες και εντοπίστηκε στο πλευρό μιας πολύ όμορφης ξανθιάς γυναίκας σε ένα εστιατόριο στην Νάουσα.

Ο φαρμακοποιός και πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας, μετά τον χωρισμό του από τη Βρισηίδα Ανδριώτου, άναψε επιτέλους τις φήμες γύρω από την προσωπική του ζωή, με πολλούς να υποθέτουν ότι η ξανθιά αυτή γυναίκα είναι η νέα του σύντροφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ πήγα στην Πάρο για να δω κάποιους πολύ καλούς μου φίλους που ήρθαν από τον Λίβανο. Η κοπέλα που είδατε στο βίντεο είναι η κοπέλα που οργανώνει κάθε φορά τις διακοπές τους στο νησί, γιατί είναι ένα μέρος που επισκέπτονται συχνά. Της πρότειναν να έρθει μαζί μας στο μαγαζί που θα πηγαίναμε για φαγητό», απαντά για τις φήμες ο Σπύρος Μαρτίκας στο TLife.

«Η κοπέλα μένει εκεί, έχει σχέση εκεί, και ξαφνικά είδε τον εαυτό της να παίζει παντού στην τηλεόραση και τα sites και να αναφέρεται ως φημολογούμενη σύντροφός μου. Προσωπικά γελάω με αυτά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παπαράτσι παντού, και ότι όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους.

Την κοπέλα τη γνώρισα εκείνο το βράδυ. Μάλιστα, τη στιγμή που είναι τραβηγμένο το βίντεο με ρώταγε αν θα μπορούσα να κάνω ένα story για να τη βοηθήσω με τη δουλειά της, και της έδειχνα στο κινητό μου την απήχηση των αναρτήσεών μου. Αν δείτε το βίντεο, ούτε αγκαλιαζόμαστε, ούτε τίποτα, απλά της δείχνω κάτι στο κινητό μου.

Η κοπέλα έχει σοβαρή σχέση στην Πάρο, βγήκε έξω με τους πελάτες της και βρέθηκε ξαφνικά να παίζει στα κανάλια. Αν έρθει κάτι επίσημο και ωραίο στη ζωή μου, πίστεψέ με, εγώ πρώτος θα το πω. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω κρυφτεί ποτέ», διευκρίνισε ο Σπύρος Μαρτίκας.