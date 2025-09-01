Lifestyle

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το μουσικό σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο – «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

«Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται»
Σταμάτης Γονίδης
Σταμάτης Γονίδης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το μουσικό σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, οι οποίοι θα εμφανίζονταν μαζί σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς.

Παρά το γεγονός πως υπήρξε ανακοίνωση για τη συνεργασία του Σταμάτη Γονίδη με τον Γιάννη Πλούταρχο, ο πρώτος ακύρωσε τις εμφανίσεις του.

Μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου ο Σταμάτης Γονίδης ξεκαθάρισε ότι θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες και πως τα άτομα, με τα οποία συνεργάζεται, θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του.

Η ανακοίνωση αναφέρει : «Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου.

Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η Τζέιμι Λι Κέρτις: Η άγνωστη παρολίγον συνάντησή της με την πριγκίπισσα Νταϊάνα δύο μήνες πριν τον θάνατό της
«Συνεχίζω να συγκινούμαι από τη χάρη και το θάρρος της» έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ η ηθοποιός με αφορμή την επέτειου θανάτου της «πριγκίπισσας του Λαού»
Jamie Lee Curtis
Newsit logo
Newsit logo