Ο Στέφανος Καπίνο και η Μιρκέτα Βιδάλη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς – Η τρυφερή ανακοίνωση στο Instagram

Γονείς για πρώτη φορά αναμένεται να γίνουν σε λίγους μήνες ο Στέφανος Καπίνο και η Μιρκέτα Βιδάλη.

Ο γάμος του Στέφανου Καπίνο και της Μιρκέτα Βιδάλη έγινε στις 14 Ιουνίου 2019 στην Ερμιόνη Αργολίδας και σχεδόν επτά χρόνια αργότερα ήρθε η στιγμή για να μεγαλώσει η οικογένειά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη χαρμόσυνη είδηση γνωστοποίησε το ερωτευμένο ζευγάρι στο Instagram, δημοσιεύοντας μία σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται η εγκυμοσύνη.

Η σύζυγος του διεθνή ποδοσφαιριστή, που αυτό το διάστημα αγωνίζεται στην Ελβετία για την ομάδα Βίντερτουρ, είναι επιχειρηματίας, σχεδιάστρια μόδας και influencer.

Επομένως η ανάρτησής τους για την έλευση του μωρού έγινε viral σε χρόνο dt και κέρδισε πολλά likes και ευχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δουλεύουμε πάνω σε κάτι… Έρχεται τον Αύγουστο του 2026», έγραψαν στην λεζάντα της ανάρτησής τους.

Σημειώνεται ότι η Μιρκέτα Βιδάλη είχε πάρει μέρος στο «Dragons' Den Greece» του ΑΝΤ1 και είχε κλείσει και συμφωνία.

Σημειώνεται ότι η Μιρκέτα Βιδάλη είχε πάρει μέρος στο «Dragons’ Den Greece» του ΑΝΤ1 και είχε κλείσει και συμφωνία.