Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πιστεύει ότι η ταινία «Ε.Τ», που σκηνοθέτησε το 1982, περιείχε πολλά… πραγματικά στοιχεία. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης μάλιστα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει από το ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τα UFO.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη μυστικότητα γύρω από όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και κυριαρχεί έλλειψη διαφάνειας» είπε χαρακτηριστικά ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, σε συνέντευξή του στο «The Late Show With Stephen Colbert». «Όλα αυτά έως ότου ο νόμος περί ελευθερίας της πληροφόρησης υποχρεώσει να δημοσιοποιηθεί υλικό, που μέχρι τώρα δεν ήταν προσβάσιμο σε εμάς. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα χρειάζονται τη δέουσα προσοχή» πρόσθεσε ο γνωστός σκηνοθέτης, αναφερόμενος στα UFO.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ανέφερε επίσης ότι ενθουσιάζεται κάθε φορά που γίνεται μία νέα αποκάλυψη σχετικά με τα UFO. «Είναι συναρπαστικό. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για όλα αυτά. Κάτι συμβαίνει… που δεν μας αποκαλύπτεται», τόνισε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης σημείωσε επίσης, πως δεν πιστεύει σε καμία περίπτωση ότι η Γη είναι ο μόνος πλανήτης με ζωή. «Νομίζω ότι είναι μαθηματικά αδύνατο», είπε.

Steven Spielberg says the U.S. government is hiding info about UFOs from you and everyone else in the country. https://t.co/TkxnyYqdbq