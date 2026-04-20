Ο σχεδιαστής Γκούσταβ Κραφτ κέρδισε το πρώτο βραβείο «Fendi Design» στην Εβδομάδα Σχεδιασμού του Μιλάνου

Ο Σουηδός σχεδιαστής Γκούσταβ Κραφτ κέρδισε το πρώτο βραβείο Fendi Design με το πρότζεκτ του «Via».

Ο οίκος Fendi ανακοίνωσε τον πρώτο νικητή του νεοθεσμοθετημένου βραβείου και αποκάλυψε το πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Σχεδιασμού του Μιλάνου, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς του να υποστηρίξει τα αναδυόμενα ταλέντα στο ντιζάιν.

Η πρωτοβουλία είναι αφιερωμένη στην ανακάλυψη και την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς δημιουργών, τιμά τον σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το brand, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου.

Το ετήσιο βραβείο επιμελείται ο σχεδιαστής Τζούλιο Καπελίνι, ο οποίος ηγείται κριτικής επιτροπής αποτελούμενης από γνωστές προσωπικότητες του σχεδιασμού, όπως η Ιταλίδα αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια Κριστίνα Σελεστίνο, ο αρχιτέκτονας, Γιόσεφ Γκρίμα, η επιμελήτρια Ροσάνα Ορλάντι, ο βιομηχανικός σχεδιαστής Τζος Όουεν και η αρχιτέκτονας, σχεδιάστρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της Cassina, Πατρίτσια Ουρκιόλα.

Όπως έγινε γνωστό, υποβλήθηκαν περισσότερες από 70 αιτήσεις από άτομα και ομάδες, με τα έργα να απαιτούνταν να ενσωματώνουν ανακυκλωμένο δέρμα ή γούνα Fendi και να επανερμηνεύουν χαρακτηριστικά στοιχεία όπως η Selleria, η χρωματική παλέτα του οίκου και οι αναφορές στη Ρώμη.

«Είναι τιμή μας να εισαγάγουμε το Βραβείο Σχεδιασμού Fendi. Ο οίκος Fendi έχει ιστορικά καλλιεργήσει ταλέντα και μέσω αυτής της πρωτοβουλίας επιθυμούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε σε αυτό το εμπνευσμένο μονοπάτι» δήλωσε ο Ραμόν Ρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οίκου.

Η λέξη «Via», που σημαίνει οδός στα ιταλικά, επικεντρώνεται στο «sampietrino» – τους μικρούς κυβόλιθους που καλύπτουν δρόμους του ιστορικού κέντρου της Ρώμης για περισσότερα από 2.000 χρόνια.

Η λέξη «Via» μεταφράζει αυτό το αστικό στοιχείο σε μια συλλογή επίπλων. Ένα υφαντό δερμάτινο κάθισμα θυμίζει ρωμαϊκούς δρόμους, ενώ ένα γεωμετρικό ατσάλινο πλαίσιο ορίζει τη δομή του. Ένα χαλί προσφέρει μια πανοραμική θέα μιας ρωμαϊκής πόλης, ενώ ένας καθρέφτης αποτελείται από ένα λεπτό ατσάλινο πλαίσιο που στηρίζεται σε ένα ενιαίο ακατέργαστο κυβόλιθο sampietrino. Κάθε κομμάτι τελικά εξερευνά την ιδέα της μονιμότητας, θέτοντας το ερώτημα τι σημαίνει να δημιουργείς κάτι που διαρκεί.