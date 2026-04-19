Ο Θανάσης Πάτρας για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για μένα»

«Ήταν το κερασάκι, το χειρότερο από όλα», εξομολογήθηκε ο Θανάσης Πάτρας για το πρόβλημα υγείας της γυναίκας του, Κατερίνας.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη Μαρία Κοκκολάκη παραχώρησε ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος απάντησε αρχικά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη. Τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής (19.04.2026)

«Αν το κανάλι μου ζητήσει να κάνω πρωινό, και είναι οι προϋποθέσεις καλές, το λέω θεωρητικά, θα πρέπει να μπω στη διαδικασία να το κάνω αν δεν έχω άλλες επιλογές», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.

Ο Θανάσης Πάτρας πρόσθεσε επίσης: «Αν έχω άλλες πέντε επιλογές, θα διαλέξω ποια από αυτές μου αρέσει περισσότερο. Αν με ρωτάς τι μου αρέσει περισσότερο, είναι αυτό που κάνω τώρα».

Μιλώντας για τη σύζυγό του και την περιπέτεια υγείας που πέρασε, ο Θανάσης Πάτρας ανέφερε: «Η Κατερίνα είναι η αγάπη μου. Και αυτό τα λέει όλα. Είναι το άλλο μου μισό. Όταν έρχεται μια ώρα που ο άνθρωπός σου αντιμετωπίζει μια μεγάλη δυσκολία και ξέρεις ότι είναι δύσκολο να αντέξεις χωρίς τη βοήθειά του και την παρουσία του, προφανώς κλονίζεσαι και λες “καλύτερα να το πέρναγα εγώ παρά εκείνη”».

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για εμένα. Αυτό ήταν το κερασάκι, ήταν το χειρότερο από όλα. Εκεί που δεν περιμένεις να σου έρθει κάτι τόσο τρομερό και δύσκολο, έρχεται κι αυτό και σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Εσείς δεν το καταλάβατε τότε ίσως γιατί είχα μπει σε μια φάση μεγάλης εσωστρέφειας. Δε μιλούσα, πήγαινα στη δουλειά και έφευγα από την πίσω πόρτα», εξομολογήθηκε ακόμα ο Θανάσης Πάτρας.