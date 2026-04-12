Ο Θανάσης Βασιλόπουλος για την τσιγγάνικη καταγωγή του: Δεν κουβαλάω τη φυλή στην πλάτη μου

Προσωπικές ιστορίες από τη μακρόχρονη μουσική του πορεία μοιράστηκε ο Θανάσης Βασιλόπουλος με τον Νίκο Γρίτση, όταν συναντήθηκαν τηλεοπτικά στο νέο επεισόδιο για την μουσική εκπομπή “Αστερόσκονη” το βράδυ της Ανάστασης στο πρόγραμμα του Action 24.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στην τσιγγάνικη καταγωγή του και είπε πως: «Εγώ δεν κουβαλάω τη “φυλή” μου στην πλάτη, θα σου πω γιατί. Γιατί, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κρίνω τον άνθρωπο ανάλογα με τις πράξεις του. Σίγουρα, η φυλή έχει ένα ταλέντο, όσον αφορά και στη μουσική, στις τέχνες. Θα μπορούσαν βέβαια κάποιοι να μας δώσουνε λίγο παραπάνω σημασία. Αλλά απ’ την άλλη νομίζω ότι ευθυνόμαστε κι εμείς, γιατί έχουμε επαναπαυθεί» τόνισε.

«Χρειάζεται αγώνας, καθένας από τη δική του σκοπιά. Αλλά, ο αγώνας πρέπει να έρχεται με τον πολιτισμό. Καμιά φορά με ρωτάνε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους Ρομά και στους Εβραίους, που επίσης είναι μια φυλή που κυνηγιέται. Η διαφορά είναι το βιβλίο, είναι τα γράμματα», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Ήθελα πάρα πολύ να μάθω να διαβάζω, γιατί η μάνα μου έβλεπε κάποιες σειρές και δεν ήξερε τι γινόταν. Και έτσι αποφάσισα, να παρακαλέσω έναν άνθρωπο που είδα σε ένα πατσατζίδικο, του λέω “Μπορείτε να με πάτε στο σχολείο, σας παρακαλώ πολύ;”» πρόσθεσε, ακόμα, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος είχε «μαγέψει» το κοινό στο Ηρώδειο τον Οκτώβριο του 2025. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος δεξιοτέχνης παρουσίασε το μουσικό του ταξίδι «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη», προσφέροντας μια εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και μεγαλείο.