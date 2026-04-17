Lifestyle

Ο Θοδωρής Φέρρης θα δώσει και δεύτερη συναυλία στο Κατράκειο – Η πρώτη έγινε sold out σε χρόνο ρεκόρ 

Ο Θοδωρής Φέρρης επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι είναι ένας από τους πιο αγαπητούν καλλιτέχνες του κοινού, καθώς τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες.

Έτσι, ο γνωστός τραγουδιστής πρόκειται να δώσει και δεύτερη συναυλία. Θέλοντας να ευχαριστήσουν το κοινό για την αγάπη και την ανταπόκριση, ο Θοδωρής Φέρρης και η Panik Live Productions ανακοινώνουν τη διεξαγωγή δεύτερης συναυλίας στο Κατράκειο, στις 25 Ιουνίου.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα Παρασκευή (17.04.2026).

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Όσο θα γυρίζει η γη», που πήρε το όνομά της από το πρόσφατο επιτυχημένο άλμπουμ που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ταξιδεύει το καλοκαίρι σε γήπεδα και θέατρα σε όλη την Ελλάδα, χαρίζοντας συναρπαστικές μουσικές στιγμές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
212
110
84
60
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo