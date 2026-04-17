Ο Θοδωρής Φέρρης θα δώσει και δεύτερη συναυλία στο Κατράκειο – Η πρώτη έγινε sold out σε χρόνο ρεκόρ 

Ο Θοδωρής Φέρρης επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι είναι ένας από τους πιο αγαπητούν καλλιτέχνες του κοινού, καθώς τα εισιτήρια για την πρώτη συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες.

Έτσι, ο γνωστός τραγουδιστής πρόκειται να δώσει και δεύτερη συναυλία. Θέλοντας να ευχαριστήσουν το κοινό για την αγάπη και την ανταπόκριση, ο Θοδωρής Φέρρης και η Panik Live Productions ανακοινώνουν τη διεξαγωγή δεύτερης συναυλίας στο Κατράκειο, στις 25 Ιουνίου.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα Παρασκευή (17.04.2026).

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Όσο θα γυρίζει η γη», που πήρε το όνομά της από το πρόσφατο επιτυχημένο άλμπουμ που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ταξιδεύει το καλοκαίρι σε γήπεδα και θέατρα σε όλη την Ελλάδα, χαρίζοντας συναρπαστικές μουσικές στιγμές.