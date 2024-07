Ο Τομ Τζόουνς έδωσε για πρώτη φορά συναυλία στην Ελλάδα και μάγεψε το κοινό

Ο θρύλος της μουσικής Τομ Τζόουνς έδωσε για πρώτη φορά συναυλία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική.

Ο Λόφος της Σάνης στη Χαλκιδική ήταν κατάμεστος με χιλιάδες κόσμου να συρρέει για να ακούσει από κοντά τον μεγάλο σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, Τομ Τζόουνς.

Η συναυλία του θρυλικού καλλιτέχνη, στο πλαίσιο του φετινού Sani Festival, σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής, συγκεντρώνοντας χιλιάδες φίλους της μουσικής από όλο τον κόσμο, για μία μοναδική μουσική εμπειρία.

Ξεκινώντας με το “Growing Old” από το τελευταίο του άλμπουμ, ερμήνευσε ορισμένες από τις δημοφιλέστερες επιτυχίες του, όπως το “It’s not Unusual”, το “Sex Bomb”, το “What’s New Pussycat?” και το “Delilah”, και άλλα εμβληματικά τραγούδια, σε δική του εκτέλεση και με τις δικές του προσωπικές αναφορές επί σκηνής, όπως “Windwills of your Mind”, “One More Cup of Coffee”, “Hat On”, “Kiss”, “Johnny Be Good”.

O θρυλικός καλλιτέχνης καθήλωσε το κοινό του Sani Festival με τη χαρακτηριστική φωνή, τη μοναδική του ενέργειά του επί σκηνής και το απαράμιλλο ταλέντο του, ενώ στη διάρκεια της συναυλίας, ο 84χρονος ερμηνευτής έκανε μία αναδρομή στην πορεία της ζωής και της καριέρας του.

Με μία ασύλληπτη καριέρα άνω των 60 ετών, ο Tom Jones αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, που συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγχρονη δισκογραφία.

Έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους, έχει βραβευτεί κατ’ επανάληψιν στα BRIT Awards, έχει λάβει τον τίτλο του «Sir» από τη βασίλισσα Ελισάβετ II, ενώ συνεργάστηκε επί σκηνής με πλειάδα κορυφαίων ερμηνευτών και τραγουδοποιών, όπως ο Stevie Wonder, η Aretha Franklin και ο Ed Sheeran.