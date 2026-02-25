Ο Τρύφωνας Σαμαράς για τον θάνατο της σκυλίτσας του: Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι αγκαλιά για 20 λεπτά

Ο Τρύφωνας Σαμαράς παραχώρησε δηλώσεις στο περιοδικό «Οκ!» και αναφέρθηκε στον θάνατο της αγαπημένης σκυλίτσας του. Η Νικόλ, όπως την έλεγε, βρισκόταν μαζί του στο στούντιο του «Just the 2 of us» κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, όταν κάποια στιγμή ανέβηκε σε μια σκαλωσιά ύψους περίπου 2 μέτρων και έπεσε από αυτήν. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή της.

«Έχασα το άλλο μου μισό. Μόλις κατάλαβα ότι έφυγε από τη ζωή, έσβησε ο κόσμος γύρω μου. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ήταν μια κακόγουστη φάρσα, δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια. Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου 20 λεπτά, έλπιζα ότι θα ζούσε» θυμάται ο Τρύφωνας Σαμαράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν πιστεύω ότι θα αποκτήσω ξανά σκυλάκι γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος. Τα τελευταία πέντε χρόνια τη Νικόλ την είχα παντού μαζί μου. Ακόμα και όταν έφευγα εκτός Ελλάδας με τον Νίκο Κοκλώνη και την άφηνα στον φίλο μου, τον Ευάγγελο, επέστρεφα νωρίτερα γιατί μου έλειπε πολύ. Για μένα η Νικόλ ήταν άνθρωπος, οικογένεια».

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, αναζητούσε το σκυλάκι του, όταν συνεργάτες τον ενημέρωσαν για τα όσα είχαν συμβεί…