Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, Τζάρεντ Λέτο προκάλεσε σοκ σε περαστικούς στο Βερολίνο, οι οποίοι τον είδαν να σκαρφαλώνει στον τοίχο ενός ξενοδοχείου.

Ο Τζάρεντ Λέτο έκανε αναρρίχηση στον πέτρινο τοίχο του Hotel De Rome στο Βερολίνο στις αρχές της εβδομάδας με φόρμα και T-shirt, αλλά χωρίς ιμάντα ασφαλείας.

Σε βίντεο στα social media ο Λέτο φαίνεται να σκαρφαλώνει στον τοίχο ενώ μια ομάδα περαστικών συγκεντρώθηκε και παρατηρούσε τι συνέβαινε.

Ο ηθοποιός σκαρφάλωσε λίγα μέτρα από το έδαφος στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και επέστρεψε ξανά στον τοίχο με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές γιατί ο Λέτο έκανε αναρρίχηση στον τοίχο, αλλά το TMZ ανέφερε ότι εθεάθη με τον TikToker, Younes Zarou, ο οποίος είναι γνωστός για τα ριψοκίνδυνα ακροβατικά και τα βίντεο ψευδαισθήσεων.

Jared Leto was spotted climbing up a hotel without any type of protection. pic.twitter.com/3sxF0YBSMa