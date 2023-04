Viral έγινε ο Τζάστιν Μπίμπερ όταν χρήστης του TikTok ανέβασε βίντεο που τον δείχνει ότι τον… πήρε ο ύπνος κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Φρανκ Όσιαν στο Φεστιβάλ Coachella, στο Ίντιο, στην Καλιφόρνια.

Στο βίντεο στο TikTok που δημοσιεύτηκε από χρήστη, ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο “πρίγκιπας της ποπ”, όπως τον αποκαλούν συχνά, φαίνεται να στέκεται στο πλήθος με τα μάτια του φαινομενικά κλειστά, καθώς ο Όσιαν τραγουδά το «At Your Best (You Are Love)».

«Όχι, ο Τζάστιν Μπίμπερ κοιμάται στη συναυλία του Όσιαν» έγραψε ο χρήστης του TikTok στην κορυφή του viral κλιπ. «Πέρασε η ώρα του ύπνου του», σημειώνει κάνοντας… πλάκα με το νεαρό της ηλικίας του.

Στα σχόλια, ορισμένοι θαυμαστές κάνουν αστεία σχόλια για τον Μπίμπερ και άλλοι υποστηρίζουν ότι απολαμβάνει τη μουσική του Φρανκ Όσιαν.

Justin Bieber and Hailey Bieber during the show of The Kid Laroi at the second night of the 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival. pic.twitter.com/hJDRhAudur