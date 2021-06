Τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συνάντησε ο Καναδός τραγουδιστής, Τζάστιν Μπίμπερ. Η συνάντηση τους έγινε στο Μέγαρο των Ηλυσίων και ο 27χρονος ποπ σταρ ήταν εκείνος που τη ζήτησε, με αφορμή το ταξίδι του στο Παρίσι.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ συνοδευόταν από τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ. ενώ παρούσα στην συνάντηση ήταν και η σύζυγος του προέδρου της Γαλλίας, Μπριζίτ. Για τη συνάντηση ο 27χρονος Καναδός τραγουδιστής μπορεί να φόρεσε να κουστούμι, ωστόσο διατήρησε κάποιες προσωπικές «πινελιές» φορώντας γαλάζια αθλητικά παπούτσια και μια αλυσίδα μέσα από το ανοιχτό πουκάμισο. Η 24χρονη Χέιλι φορούσε ένα ανάλαφρο φόρεμα σε σκούρα μπεζ απόχρωση.

Ο 43χρονος πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ένα κομψό γκρι κουστούμι και η 68χρονη σύζυγός του, Μπριζίτ, ένα λευκό κομψό σύνολο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται γαλλικά ΜΜΕ, ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν εκείνος που ζήτησε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, επ’ αφορμή του ταξιδιού του στο Παρίσι, και οι δυο άνδρες συζήτησαν «θέματα που αφορούν τη νεολαία».

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τη συνάντηση βλέπουμε τον 27χρονο τραγουδιστή και τη σύζυγό του να καταφθάνουν στο Ελιζέ και να χαιρετούν το προεδρικό ζεύγος φορώντας μάσκες. Στη συνέχεια, και οι τέσσερις έβγαλαν τις μάσκες τους και κάθισαν στους καναπέδες να συνομιλήσουν, κρατώντας αποστάσεις λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τον κορωνοϊό.

