Ο Τζεφ Μπέζος διαψεύδει ότι ντύνεται γαμπρός – «Τα ψέματα κάνουν το γύρο του κόσμου πριν η αλήθεια φορέσει παντελόνια»

Πριν στεγνώσει το μελάνι της είδησης ότι ο Τζεφ Μπέζος ντύνεται γαμπρός το ερχόμενο Σάββατο (28.12.2024) με την εντυπωσιακή Λόρεν Σάντσεζ, ο δισεκατομμυριούχος βάζει Χ στις φήμες.

To big boss της Amazon, Τζεφ Μπέζος διέψευσε τα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο παντρεύεται την αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσεζ, σε έναν πολυτελή γάμο 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο Άσπεν του Κολοράντο το επόμενο Σαββατοκύριακο.

«Το όλο θέμα είναι εντελώς ψευδές – τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει», έγραψε την Κυριακή (22.12.2024) ο ιδρυτής της Amazon στο X.

«Το παλιό ρητό “μην πιστεύεις ό,τι διαβάζεις” ισχύει σήμερα περισσότερο από ποτέ. Τώρα τα ψέματα μπορούν να κάνουν ΟΛΟ τον γύρο του κόσμου πριν η αλήθεια προλάβει να βάλει τα παντελόνια της», πρόσθεσε.

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ