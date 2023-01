Ο Τζέιμς Μποντ άφησε στην άκρη το όπλο και πήρε το πινέλο και το εννοούμε αυτό, καθώς ο ηθοποιός, άλλοτε σταρ της μυθικής σειράς ταινιών του πράκτορα 007, Πιρς Μπρόσναν, το έχει ρίξει στη ζωγραφική. Μάλιστα έκθεση με πίνακές του θα γίνει στο Λος Άντζελες.

Η ζωγραφική δεν είναι άγνωστη στον Πιρς Μπρόσναν. Ο ρόλος του ζωγράφου βοήθησε τον σταρ του Τζέιμς Μποντ, να ξεπεράσει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Μέσω του Instagram, ο Πιρς Μπρόσναν αποκάλυψε ένα προσωπικό έργο που δημιούργησε το 1987, εμπνεόμενος από την περίοδο της θεραπείας καρκίνου των ωοθηκών της εκλιπούσας συζύγου του, της Αυστραλής ηθοποιού Κασάντρα Χάρις με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1980 έως το 1991.

«Φέροντας το βάρος και τον πόνο και τον φόβο εκείνης της αρρώστιας, έβγαλα τις μπογιές. Και άρχισα να ζωγραφίζω. Με τα δάχτυλά μου. Στην πραγματικότητα, με τα χέρια μου» είπε, μιλώντας στο GQ.

Ο πίνακας, που όπως υπογράμμισε ο ηθοποιός, περιλαμβάνει «επαναλήψεις συμβόλων, αυτοπροσωπογραφίες. Εμβλήματα κάποιου κέλτικου παρελθόντος», θα εκτεθεί, μεταξύ άλλων έργων, στην γκαλερί Season L.A. του Λος Άντζελες.

Οι γεμάτοι με χρώματα πίνακες του ηθοποιού της σειράς Τζέιμς Μποντ, θυμίζουν ποπ – αρτ. Ενσωματώνουν σύμβολα με φιγούρες σε διάφορες πόζες.

Πλέον, ο Μπρόσναν ζωγραφίζει μαζί με τον Πάρις, τον 21χρονο γιο του από την τωρινή σύζυγό του, την ηθοποιό Κίλι Σαγιέ Σμιθ.

#DidYouKnow former 007 Pierce Brosnan is a seasoned painter and goes everywhere with a sketchbook and art supplies. pic.twitter.com/Dgdg6OVqr2