Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ γίνεται ο «Μεγαλοπόδαρος», στην νέα ταινία των αδελφών Ζέλνερ. Ο ηθοποιός ανυπομονεί για τον ρόλο αυτό καθώς δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του μέσα από τη συνέντευξή του στο Variety

«Η επόμενη ταινία που κάνω είναι με τους αδελφούς Ζέλνερ. Είναι αυτοί οι λαμπροί σκηνοθέτες με τους οποίους ήθελα πολύ να συνεργαστώ εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο ηθοποιός στο Variety.

Jesse Eisenberg will play a Sasquatch in his next film.



“In full makeup. In full body hair. No lines — I grunt, but no lines.”



(Source: https://t.co/LPEzzjIM32) pic.twitter.com/y3Iyw9EQf0