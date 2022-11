O Τζιμ Κάρεϊ βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Twitter λόγω του Έλον Μασκ. Και ο γνωστός ηθοποιός «αποχαιρέτισε» τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζοντας ένα καρτούν.

Η απόφασή του Τζιμ Κάρεϊ δεν ήταν ξαφνική, καθώς ο θρυλικός κωμικός, όπως και πολλοί άλλοι διάσημοι, έχουν πάρει θέση για την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ. Ο γνωστός ηθοποιός λοιπόν είπε το δικό του «αντίο» ανεβάζοντας το καρτούν Lighthouse Keeper, που έφταιξε με τον σκηνοθέτη Jimmy Hayward.

«Φεύγω από το Twitter, αλλά πρώτον εδώ είναι ένα σκίτσο που έκανα με τον φίλο μου Jimmy Hayward» γράφει ο Τζιμ Κάρεϊ, στην τελευταία του ανάρτηση.

«Είναι βασισμένο στη ζωγραφιά μου ενός τρελού γέρου Φύλακα Φάρου, που στέκεται γυμνός μέσα στην καταιγίδα, καλώντας τους αγγέλους και φωτίζοντας τη λάμπα του για να μας καθοδηγήσει μέσα από μια ύπουλη νύχτα. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ!» προσθέτει.

I’m leaving Twitter, but 1st here’s a cartoon I made with my friend Jimmy Hayward. It’s based on my painting of a crazy old Lighthouse Keeper, standing naked in a storm, summoning the angels and shining his lamp to guide us through a treacherous night. I love you all so much! ;^j pic.twitter.com/Cqmp74A87r