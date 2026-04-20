Ο Τζον Πάουελ συνθέτει τη μουσική για την ταινία «Minions & Monsters» που θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο

Ο Τζον Πάουελ, δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ για το έργο του στις ταινίες «How to Train Your Dragon» και «Wicked» θα είναι ο δημιουργός της μουσικής για το «Minions & Monsters» της Illumination. Η κίνηση αυτή επανενώνει τον μουσικό με την Illumination, για την οποία συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες Migration του 2023 και The Lorax του 2012.

Προερχόμενο από τις ταινίες Despicable Me, που είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο franchise κινουμένων σχεδίων στην ιστορία, το Minions & Monsters είναι το τρίτο spin-off που επικεντρώνεται στα ενθουσιώδη μικρά, κίτρινα πλάσματα που φαίνεται να υπάρχουν μόνο για να υπηρετούν έναν κακό αφέντη, σύμωνα με το THR.

Η ιστορία χαρακτηρίζεται ως «θορυβώδης, αστεία και εντελώς αληθινή» για το πώς τα Minions κατέκτησαν το Χόλιγουντ, έγιναν αστέρες του κινηματογράφου, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια ενώθηκαν για να προσπαθήσουν να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που μόλις είχαν δημιουργήσει.

Περιγράφεται επίσης ως μια ερωτική επιστολή στο κλασικό Χόλιγουντ, η οποία θα επιτρέψει στον Πάουελ να απελευθερώσει διαφορετικά στυλ.

Η ταινία που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουλίου είναι σκηνοθεσίας του Πιερ Κοφέν, σκηνοθέτη των τριών πρώτων ταινιών Despicable Me και της πρώτης ταινίας Minions. Ο Κοφέν έχει επίσης δώσει τη φωνή στα Minions από το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο το 2010.

Το καστ των φωνών περιλαμβάνει τους Άλισον Τζάνεϊ, Κρίστοφ Γουόλτζ, Τζεφ Μπρίτζες, Τζέσι Άιζενμπεργκ κ.ά. Το σενάριο έγραψαν ο Μπράιαν Λιντς και ο Κοφέν.

Ο Άγγλος μουσικός, Τζον Πάουελ ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας μουσική για διαφημίσεις και βοηθώντας τον συνθέτη Πάτρικ Ντόιλ προτού μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου είχε μέντορα τον Χανς Τσίμερ και συνεργάστηκε με τον Στίβεν Σβαρτς στα τραγούδια για το The Prince of Egypt. Η πρώτη του ταινία της οποίας ανέλαβε τη μουσική επένδυση ήταν το Face/Off του Τζον Γου.

Στα πολυάριθμα έργα του περιλαμβάνονται το The Bourne Identity και το Mr. and Mrs. Smith, το Solo: A Star Wars Story και το Don’t Worry Darling από την πλευρά της μουσικής για live-action ταινίες και Kung Fu Panda, Bolt, Ice Age από την πλευρά των φιλμ κινουμένων σχεδίων. Είναι γνωστός για το ότι έχει γράψει περισσότερη μουσική για animation από οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο συνθέτη.