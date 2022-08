Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, μετά από καιρό, ως Βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΕ. Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει σε μια γαλλικής παραγωγής ταινία, το «La Favorite», που αφορά την τελευταία ερωμένη του βασιλιά Λουδοβίκου.

H δημόσια γαλλική εταιρεία παραγωγής ταινιών, «Why Not Productions» και η Γαλλική Τηλεόραση δημοσίευσαν την πρώτη φωτογραφία του Τζόνι Ντεπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο νέο του ρόλο ως Βασιλιάς Λουδοβίκος, με τον ηθοποιό να είναι για ακόμα μια φορά «αγνώριστος» μέσα στον ρόλο του.

Η δραματική ταινία εποχής με τίτλο «La Favorite» εξιστορεί την ιστορία της τελευταίας ερωμένης του βασιλιά της Γαλλίας Μαντάμ ντυ Μπαρί, η οποία ενώ γεννήθηκε φτωχή κατάφερε να ανέβει κοινωνικά χρησιμοποιώντας την ευφυΐα της και να γίνει η αγαπημένη σύντροφος του Λουδοβίκου XV, σύμφωνα με το Deadline.

Στο πλευρό του Τζόνι Ντεπ θα είναι η Γαλλίδα ηθοποιός Ισίλντ λε Μπεσκό, που θα υποδυθεί τη Μαντάμ ντου Μπάρι. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα σε πολλές τοποθεσίες στη Γαλλία, όπως στο κάστρο των Βερσαλλιών ή στο Παρίσι και θα κρατήσουν τρεις μήνες.

