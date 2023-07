Ανήσυχοι είναι οι θαυμαστές του Τζόνι Ντεπ για την υγεία του, καθώς έγινε γνωστό πως η μεγάλης συναυλία στην Ουγγαρία που διοργάνωνε με το σύγκροτημά του ακυρώθηκε γιατί ο ίδιος λιποθύμησε.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής ο Τζόνι Ντεπ αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείο της Ουγγαρίας που διέμενε, λίγη ώρα πριν τη μεγάλη συναυλία του συγκροτήματός του, Hollywood Vampires.

Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ δεν έχει γίνει σαφές αν ο Τζόνι Ντεπ χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Εξαιτίας της αδιαθεσίας του ηθοποιού το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συναυλία την ώρα που η αρένα του Papp László Budapest Sportarénadue ήταν γεμάτη με κόσμο.

