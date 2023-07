Το 2010 το ξεκίνησε αλλά ακόμη δεν το έχει τελειώσει! Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν προσπαθεί εδώ και… 13 χρόνια να τελειώσει το βιβλίο «The Winds of Winter» (Οι άνεμοι του χειμώνα), το προτελευταίο της σειράς «A Song of Ice and Fire» (Το Τραγούδι του Πάγου και της Φωτιάς).

«Σχεδόν κάθε μέρα γράφω, ξαναγράφω, διορθώνω, γράφω κι άλλα. Κάνω σταθερή πρόοδο», έγραψε το blog του ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν για το βιβλίο του. «Όχι τόσο γρήγορα όσο θα ήθελα… σίγουρα όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλατε… αλλά σημειώνεται πρόοδος παρ’ όλα αυτά» πρόσθεσε.

Ο Μάρτιν παρέχει τακτικές ενημερώσεις για το «The Winds of Winter» εδώ και χρόνια. Πέρυσι, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Comic Con του Σαν Ντιέγκο για την πρώτη σεζόν του «House of the Dragon», αποκάλυψε ότι δεν θα υπάρξει έκτακτη συμμετοχή του στη σειρά μέχρι να τελειώσει το μυθιστόρημα.

«Τα τελευταία δύο χρόνια από τότε που ξέσπασε η πανδημία της Covid, μετά βίας έβγαινα από το σπίτι μου» είπε απαντώντας σε ερώτηση θαυμαστή. «Επίσης, μπορεί να μην το ξέρετε αυτό, αλλά υπάρχει αυτό το βιβλίο που γράφω με λίγο αργούς ρυθμούς. Επομένως, δεν θα ασχοληθώ με την υποκριτική μέχρι να τελειώσω και να παραδώσω αυτό το βιβλίο και αν η σειρά συνεχίζεται, τότε μπορεί» διευκρίνισε.

Τον Οκτώβριο του 2022, ο Αμερικανός συγγραφέας, γνωστός ως δημιουργός του έπους φαντασίας «Το Τραγούδι του Πάγου και της Φωτιάς» στο οποίο βασίστηκε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» είπε στον Στίβεν Κόλμπερτ: «Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο (περισσότερες από 1.500 σελίδες) και νομίζω ότι έχω τελειώσει περίπου τα τρία τέταρτα. Στην πραγματικότητα ολοκλήρωσα μερικούς χαρακτήρες, αλλά όχι τους υπόλοιπους».