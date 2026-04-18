«Ο Βασίλης Καρράς με στήριξε οικονομικά όταν σταμάτησα το τραγούδι, επειδή είχα αυτοάνοσο», είπε η Ειρήνη Ντίσιου

Για τη μακρόχρονη συνεργασία με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά, ο οποίος και την είχε στηρίξει σε μια δύσκολη στιγμή της, μίλησε από καρδιάς η τραγουδίστρια Ειρήνη Ντίσιου σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε.

«Ο Βασίλης Καρράς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου, μου έμαθε πάρα πολλά. Ήταν σαν πατέρας για μένα. Μου λείπει πάρα πολύ, τον σκέφτομαι πολύ συχνά και τραγουδάω τα τραγούδια του», είπε αρχικά η Ειρήνη Ντίσιου το Σάββατο (18.04.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» και τη Μυρσίνη Κοντού.

«Δεν σου κρύβω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή είχα σταματήσει τη δουλειά, είχα ένα αυτοάνοσο πρόβλημα και ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ δίπλα μου. Με στήριξε και ψυχολογικά και οικονομικά. Και τον τιμά απόλυτα αυτό», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, ξύπνησα και ήμουν πάρα πολύ θλιμμένη. Είχα μια κατάπτωση, δεν ένιωθα καλά και, όταν άνοιξα το τηλέφωνο μου, είδα αναρτήσεις ότι “έφυγε” και σκέφτηκα πως ήταν ψέμα. Πήρα κατευθείαν τηλέφωνο τον μάνατζερ του και μου είπε ότι έφυγε, δεν το πίστευα», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ειρήνη Ντίσιου στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.