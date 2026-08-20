Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει τις καλοκαιρινές συναυλίες λόγω επίμονης πνευμονίας: «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα»

Την ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος από τις καλοκαιρινές συναυλίες του ανακοίνωσε την Πέμπτη (20.08.2026) ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, γνωστοποιώντας ότι αντιμετωπίζει μια επίμονη πνευμονία, η οποία τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό καιρό και δεν του επιτρέπει να συνεχίσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με ανάρτησή του στο Instagram, ενημέρωσε το κοινό του για την απόφαση να ακυρωθούν οι επόμενες συναυλίες, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις.

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«Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών», ανέφερε ο ερμηνευτής στην ανάρτησή του.

Παρά την αναγκαστική διακοπή του προγράμματός του, ο ίδιος θέλησε να στείλει μήνυμα προς τους θαυμαστές του, δίνοντας ένα πρώτο «ραντεβού» για την επιστροφή του στη σκηνή.

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους», πρόσθεσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.