Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έδωσε συναυλία στο Ναύπλιο, κρατώντας πατερίτσα μετά τον τραυματισμό που είχε

Στιγμιότυπα από τη βραδιά, όπου μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες του
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κρατώντας πατερίτσα εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη συναυλία του στο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το βράδυ της Τετάρτης (07.08.2025).

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον «αιώνιο έφηβο» του μουσικού πενταγράμμου να ανεβαίνει στη σκηνή με τη βοήθεια μίας πατερίτσας, καθώς πρόσφατα είχε ένα απρόσμενο ατύχημα. Ωστόσο, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και χάρισε στους θαυμαστές του μαγικές στιγμές, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του.

O Βασίλης Παπακωνσταντίνου μάγεψε για άλλη μία φορά τους θαυμαστές του / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Ένα μικρό ατύχημα δεν μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε την σημερινή συναυλία η οποία αναβάλλεται για την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου. Τα εισιτήρια για την νέα ημερομηνία ισχύουν κανονικά και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια», είχε αναφέρει μέσω του Facebook ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου για την προγραμματισμένη του εμφάνιση την Τρίτη 15 Ιουλίου στη Δράμα, που δεν πραγματοποιήθηκε. 

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συνεχίζει την καλοκαιρινή περιοδεία του / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πριν από μερικές ημέρες είχε ένα ατύχημα / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μερικές ημέρες αργότερα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης συνέχισε την καλοκαιρινή του περιοδεία και μάλιστα την Τετάρτη 23 Ιουλίου εμφανίστηκε στο Καστέλι του Ηρακλείου Κρήτης και δύο ημέρες αργότερα στο Φρούριο Φορτέτζα στο Ρέθυμνο.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εμφανίστηκε κρατώντας πατερίτσα στη συναυλία του / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης 6 Αυγούστου, παρά τον τραυματισμό του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρέθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου και κατάφερε να χαρίσει απίθανες στιγμές διασκέδασης στους θαυμαστές του που βρέθηκαν εκεί για να απολαύσουν τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ήταν χαμογελαστός και ευδιάθετος / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σημειώνεται ότι λίγο πριν την εκπνοή του καλοκαιριού και μετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο «αιώνιος έφηβος», ετοιμάζει μια μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων, «Μελίνα Μερκούρη».

