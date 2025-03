Ο Χάρισον Φορντ αποσύρθηκε από την παρουσίαση βραβείου στα Όσκαρ – Πάσχει από έρπητα ζωστήρα

Ο γνωστός ηθοποιός, Χάρισον Φορντ, ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή ότι δεν θα είναι ανάμεσα στους παρουσιαστές της βραδιάς των Όσκαρ, καθώς νοσεί με έρπητα ζωστήρα.

Την Τετάρτη η Ακαδημία είχε ανακοινώσει ότι ο 82χρονος, Χάρισον Φορντ, θα ήταν ένας από τους παρουσιαστές της βραδιάς των Όσκαρ, δίπλα στους Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Ζόε Σαλντάνα, Σάμουελ Λ. Τζάκσον και Γκαλ Γκαντότ.

Ωστόσο, το Σάββατο ο Χάρισον Φορντ τέθηκε εκτάκτως εκτός τελετής μετά από ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο ηθοποιός διαγνώστηκε με έρπητα ζωστήρα, μια «λοίμωξη που προκαλεί έντονα εξανθήματα και αρκετό πόνο».

