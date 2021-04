Ο διάσημος ηθοποιός Χιου Τζάκμαν έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και προσπαθεί να πείσει του πάντες ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Ο Χιου Τζάκμαν διεμήνυσε στους θαυμαστές του ότι ακόμη και ο Wolverine χρειάζεται το εμβόλιο κατά της Covid-19, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του την ώρα που εμβολιάζεται.

Ο Αυστραλός ηθοποιός, 52 ετών, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram δύο φωτογραφίες από τον εμβολιασμό του.

Αναφερόμενος στην ικανότητα τού χαρακτήρα που υποδύεται στις ταινίες X-Men να θεραπεύεται ακόμα κι από τα πιο απειλητικά για τη ζωή τραύματα, είπε στους θαυμαστές: «Η θεραπευτική ικανότητα του Wolverine δεν μπορεί να με σώσει από την Covid. Αλλά το εμβόλιο μπορεί. Κάντε το!».

Στις φωτογραφίες ο Τζάκμαν εμφανίζεται με μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό, μαύρο T-shirt και το μανίκι μαζεμένο για να εμβολιαστεί.

Wolverine’s healing ability can’t save me from COVID. But the vaccine can. Get it! pic.twitter.com/oMuYiqr6Jr