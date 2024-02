Ο Χοακίν Φίνιξ πατέρας για δεύτερη φορά – Έγκυος η σύντροφός του, Ρούνι Μάρα

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η ηθοποιός Ρούνι Μάρα, σύντροφος του Χοακίν Φίνιξ.

Ρούνι Μάρα και Χοακίν Φίνιξ θα γίνουν δεύτερη φορά γονείς, καθώς το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ έχει ήδη ένα γιο, τον Ρίβερ.

Η Rooney Mara εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλίτσα, στην πρεμιέρα της ταινίας «La Cocina» στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο.

Φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο στράπλες φόρεμα Givenchy, αγκάλιαζε το σημείο της κοιλιάς καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, όπως αναφέρει το Page six.

Ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara είναι από τα λίγα διάσημα ζευγάρια που κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γνωρίστηκαν το 2012 στα γυρίσματα της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Her», του Σπάικ Τζόνζι, ενώ η πρώτη τους εμφάνιση ως ζευγάρι έγινε το 2017 στο 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών όπου ο Φίνιξ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας για τον ρόλο του στην ταινία της Λιν Ράμσεϊ (Lynne Ramsay), «You Were Never Really Here».