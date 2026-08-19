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Ο Χρήστος Δάντης στις Πηγές του Αχέροντα: «Η εμπειρία είναι μοναδική» έγραψε δίπλα από τις εικόνες

«Παρεμπιπτόντως είναι μέσα στα ομορφότερα μέρη που έχω πάει στη ζωή μου» συμπλήρωσε ο Χρήστος Δάντης στην ανάρτησή του
Ο Χρήστος Δάντης στις Πηγές του Αχέροντα
Ο Χρήστος Δάντης στις Πηγές του Αχέροντα, σε εικόνα που δημοσίευσε στο Instagram
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Στις Πηγές του Αχέροντα βρέθηκε ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος “τόλμησε” να βουτήξει στα παγωμένα νερά, τονίζοντας, μάλιστα, πως αυτή η εμπειρία είναι μοναδική.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Χρήστος Δάντης ανέβασε μερικές φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα μικρό κείμενο.

«Να κάνεις πως χαμογελάς ενώ το νερό εδώ μέσα είναι στους 5 Βαθμούς Κελσίου!

Tip: Η πραγματική αντίδραση βρίσκεται στη δεύτερη φωτογραφία.

Παρεμπιπτόντως είναι μέσα στα ομορφότερα μέρη που έχω πάει στη ζωή μου κι εμπειρία του να βουτάς (βούτηξα!!) μέσα σ’ αυτό το νερό ολόκληρος, μοναδική. Να το ζήσετε», έγραψε ο Χρήστος Δάντης.

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