Ο Χρήστος Χολίδης μίλησε πρώτη φορά για τον γάμο του: «Δεν κατάφερα να τον κρατήσω μυστικό»

Το περασμένο καλοκαίρι ο Χρήστος Χολίδης ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του, Κατερίνα Γκιουζέλη και μίλησε για πρώτη φορά για το ευτυχές γεγονός της ζωής του.

Ο γνωστός τραγουδιστής παραχώρησε δηλώσεις σε μία εκδήλωση και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (26.11.2025). Ο Χρήστος Χολίδης μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να κρατήσει μυστικό τον γάμο του και ταυτόχρονα εξέφρασε την επιθυμία του να μεγαλώσει την οικογένειά του.

«Είχα πολύ καιρό να βγω και λέω σήμερα θα τα δώσω όλα. Δεν κατάφερα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με μεγάλη επιτυχία, γιατί το κινητό κάνει ζημιά αλλά και τι να πεις στους καλεσμένους….

Προσπάθησα να το κρατήσω σε οικογενειακό κύκλο, αλλά δεν τα κατάφερα πολύ. Δόξα τω Θεώ, εύχομαι κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας», εξομολογήθηκε ο Χρήστος Χολίδης.

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Χρήστος Χολίδης και η εκλεκτή της καρδιάς του, Κατερίνα Γκιουζέλη. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (19.07.2025). Ο Χρήστος Χολίδης εδώ και χρόνια αποφεύγει να μοιράζεται την προσωπική του ζωή δημοσίως και κατάφερε να κρατήσει μυστικό ότι σκοπεύει να παντρευτεί σήμερα με τη σύντροφό του.