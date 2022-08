Το δημοφιλές συγκρότημα K-Pop, BTS, θα κυκλοφορήσει το δικό του βιβλίο μαγειρικής με συνταγές που ακολουθούν τα αγαπημένα μέλη της μπάντας για να δημιουργήσουν τα αγαπημένα τους φαγητά.

Η πολυεθνική εταιρεία ψυχαγωγίας της Νότιας Κορέας και δισκογραφική των BTS, HYBE ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το βιβλίο μαγειρικής με τίτλο «BTS Recipe Book: Book of Tasty Stories» με τις αγαπημένες συνταγές του supergroup της K-pop.

Σύμφωνα με τη σελίδα του συγκροτήματος στο Weverse, το βιβλίο θα περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές και ανέκδοτες ιστορίες σε σχέση με τα πιάτα που παρουσιάζονται στις σελίδες του, καθώς και κωδικούς QR που επιτρέπουν στους αναγνώστες να έχουν πρόσβαση σε βίντεο με οδηγίες που έχουν κινηματογραφηθεί από τους RM, Suga, J-Hope, Jungkook, V, Jimin και Jin.

«Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε κάθε στιγμή καθώς ακολουθείτε τα βήματα αυτών των συνταγών, ότι θα φαντάζεστε τις συζητήσεις και τα συναισθήματα των BTS όταν έφτιαχναν αυτά τα πιάτα» αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου μαγειρικής στο Weverse.

#BTS_RECIPE_BOOK : Book of Tasty Stories📗📙



어떤 요리와 이야기가 담겨 있는지 지금 바로 확인하기!

Check out the different recipes and inside stories available right now!



🍳 https://t.co/svX1hSR2Ac



2022.07.28 Coming soon pic.twitter.com/pDwBYrNcSf