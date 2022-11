Οι BTS, το επταμελές ανδρικό νοτιοκορεατικό μουσικό συγκρότημα, πέτυχαν τις περισσότερες επιτυχίες στο νούμερο ένα του Billboard Hot 100 την τελευταία δεκαετία. Την ανακοίνωση έκανε το Billboard στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Το επταμελές συγκρότημα της K-pop, BTS, κατατάσσεται στην πρώτη θέση με συνολικά έξι επιτυχίες στα charts.

Άλλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι σύμφωνα με το Billboard έχουν τις περισσότερες νούμερο ένα επιτυχίες στο Hot 100 είναι ο Drake με πέντε, η Αριάνα Γκράντε και η Τέιλορ Σουίφτ με τέσσερις η καθεμία, καθώς και οι Τζάστιν Μπίμπερ και Νίκι Μινάζ με τρεις.

Σύμφωνα με το αρχείο του Billboard για την ιστορία των charts, οι BTS για πρώτη φορά βρέθηκαν στην κορυφή του Hot 100 το 2020 με τη συνεργασία τους με τον Jason Derulo σε remix του «Savage Love» για μια εβδομάδα και ανέβηκαν ξανά στην κορυφή του chart δύο φορές το ίδιο έτος με τα τραγούδια «Dynamite» και «Life Goes On».

Το «Dynamite» διατήρησε τη θέση του στην πρώτη θέση για τρεις εβδομάδες, ενώ το «Life Goes On» κράτησε τη θέση για μία.

Οι τρεις ακόμη επιτυχίες στο Hot 100 επιτεύχθηκαν το 2021: Το «Butter» διατήρησε τη θέση του στην κορυφή των chart για 10 εβδομάδες, ενώ το «Permission To Dance» και το τραγούδι-συνεργασία με τους Coldplay «My Universe» ήταν στο νούμερο ένα για μια εβδομάδα το καθένα.

