Η τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια οδήγησε τους Coldplay να προσθέσουν ακόμη μια συναυλία στην Αθήνα, στο πρόγραμμα της περιοδείας τους! Η δεύτερη συναυλία θα δοθεί στις 9 Ιουνίου 2024, πάλι στο ΟΑΚΑ.

Αρχικά, οι Coldplay επρόκειτο να δώσουν μια και μοναδική συναυλία στην Αθήνα, στις 8 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας τους.

Η προπώληση των εισιτήριων, για όσους είχαν εγγραφεί στο site των Coldplay, ξεκίνησε σήμερα (25.07.2023). Και η ζήτηση ήταν τεράστια. Τόσο μεγάλη που το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει άλλη μια εμφάνισή του στην Αθήνα!

Έτσι, οι Coldplay εκτός από τις 8 Ιουνίου 2024, θα δώσουν και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ, στις 9 Ιουνίου!

«Λόγω της εντυπωσιακής ζήτησης στην προπώληση, μόλις προστέθηκαν δεύτερες συναυλίες για την Αθήνα (9 Ιουνίου 2024) και τη Βουδαπέστη (18 Ιουνίου 2024)», ανέφερε ανάρτηση των Coldplay στον λογαριασμό τους στο Twitter.

