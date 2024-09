Οι Peaky Blinders επιστρέφουν δυναμικά: Οι πρώτες φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι από τα γυρίσματα της ταινίας

Πλέον είναι γεγονός. Η ταινία των Peaky Blinders με τίτλο «The Immortal Man», ξεκίνησε και επίσημα σήμερα (30.09.2024) τα γυρίσματά της σε μία άκρως μυστική τοποθεσία στο Λίβερπουλ.

Την είδηση έκανε γνωστή το Netflix όπου ανέβασε στον λογαριασμό του στα social media φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι, του εμβληματικού Τόμας Σέλμπι που υπήρξε ανέκαθεν η πιο χαρακτηριστική φιγούρα των Peaky Blinders.

Πέρα από την φωτογραφία με το κοστούμι του που είναι γνωστό σε όλους τους φαν της σειράς, το Netflix «ανέβασε» μία ακόμη φωτογραφία μαζί με τον Μέρφι που ποζάρει με τον δημιουργό της σειράς Στίβεν Νάιτ ενώ χαλάρωναν στο πλατό.

Όπως είναι λογικό, και τα δύο στιγμιότυπα προκάλεσαν «πανικό» στους φαν της σειράς.

Δείτε την ανάρτηση του Netflix:

By order of the Peaky Blinders… Tommy Shelby is back.



Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film. pic.twitter.com/qWsQuntzCe