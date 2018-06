Ποιοι βρέθηκαν στη μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Tae Kwon Do…

Με καλοκαιρινή διάθεση (παρά τις καιρικές συνθήκες) και με σέξι εμφανίσεις περπάτησαν οι Ελληνίδες celebrities στο κόκκινο χαλί των φετινών Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s. Η προσέλευση στο κόκκινο χαλί ξεκίνησε λίγο…. Και το Tae Kwon Do γέμισε λαμπερές εμφανίσεις και πολύ μουσική… Δείτε φωτογραφίες στο TLIFE