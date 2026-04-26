Οι Rolling Stones επιστρέφουν και προϊδεάζουν για τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ με διαφημιστική καμπάνια

Οι Rolling Stones αναγγέλλουν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ με μια νέα διαφημιστική καμπάνια.

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Ρόνι Γουντ αποκάλυψε ότι η νέα μουσική ήταν καθ’ οδόν τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, λέγοντας στον Τύπο ότι οι θαυμαστές θα «αποκτούσαν ένα νέο άλμπουμ» το 2026. Ακολούθησε μια αινιγματική καμπάνια από το alter ego τους, The Cockroaches.

Στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές Απριλίου εντοπίστηκαν αρκετές μυστηριώδεις αφίσες, οι οποίες έγραφαν απλώς The Cockroaches μαζί με έναν κωδικό QR.

Το συγκεκριμένο ψευδώνυμο έχουν οι Rolling Stones στο παρελθόν για να εμφανιστούν σε μυστικές συναυλίες και ο κωδικός QR οδήγησε τους θαυμαστές σε έναν ιστότοπο που έγραφε «Ποιοι στο… είναι οι Cockroaches;».

Ο Ρόνι Γουντ έχει φορέσει T shirt το οποίο έγραφε «Ποιος στο… είναι ο Μικ Τζάγκερ;». Τώρα, στον επίσημο λογαριασμό των Rolling Stones στο Instagram κοινοποιήθηκε μια σειρά από εικόνες που δείχνουν διαφημιστικές πινακίδες σε όλο τον κόσμο σε τοποθεσίες, όπως το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και το Παρίσι της Γαλλίας.

Οι διαφημιστικές πινακίδες φέρουν το λογότυπο των Rolling Stones και την ίδια φράση που επαναλαμβάνεται σε διάφορες γλώσσες, υποδηλώνοντας ότι ο νέος δίσκος θα έχει τον τίτλο Foreign Tongues.

Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από την κυκλοφορία του προηγούμενου άλμπουμ του συγκροτήματος, Hackney Diamonds, το οποίο πολλοί κριτικοί χαρακτήρισαν ως το καλύτερο του συγκροτήματος εδώ και δεκαετίες.

Το περασμένο καλοκαίρι, υπήρχαν αναφορές ότι οι Stones δούλευαν πάνω σε νέα μουσική στα Metropolis Studios, στο Δυτικό Λονδίνο.