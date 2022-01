Αφού είπε «αντίο» στο «Sex and the City», θα μπορούσε ο χαρακτήρας της Κιμ Κατράλ, Σαμάνθα, να πει σύντομα «bonjour» στην «Emily in Paris».

Oι θαυμαστές κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικασίες ότι η ηθοποιός θα λάβει μέρος στην τρίτη σεζόν της σειράς του Netflix, στην οποία πρωταγωνιστεί η Λίλι Κόλινς.

Tόσο το «Sex and the City», όσο και το «Emily in Paris» δημιουργήθηκαν από τον τηλεοπτικό παραγωγό Ντάρεν Σταρ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι ένα crossover χαρακτήρων θα μπορούσε να είναι στα σχέδιά του.

Η Κατράλ απέρριψε να συμμετάσχει στη συνέχεια του «Sex and the City», «And Just Like That», εν μέσω έντονων φημών για διαμάχη με τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της, αλλά τίποτα δεν αποκλείει την αναβίωση του ρόλου της στη νέα τηλεοπτική σειρά «Emily in Paris».

Έτσι όλοι βλέπουν, όπως αναφέρεται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ως λογική εξέλιξη οι δύο επιτυχημένες γυναίκες των δημοσίων σχέσεων, Σαμάνθα και Έμιλι, να συναντηθούν για έναν καφέ και να κουβεντιάσουν για τη δουλειά τους. Επιπλέον, επισημαίνεται πως και οι δύο βρίσκονται στην Ευρώπη -καθώς η απουσία της Σαμάνθα από το «And Just Like That» εξηγήθηκε με το γεγονός ότι έχει μετακομίσει στο Λονδίνο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Παρίσι, που ζει η Έμιλι.

«Θα ήταν βαθιά χαοτικό και διασκεδαστικό αν ο Ντάρεν Σταρ προσλάβει την Κιμ Κατράλ για να γίνει το αφεντικό της Έμιλι, με το όνομα Σαμάνθα στην επερχόμενη σεζόν», έγραψε ένας θαυμαστής της σειράς στο Twitter.

Βέβαια υπάρχει και το σενάριο, η Έμιλι να μετακομίσει στο Λονδίνο στην Τρίτη σεζόν, ακολουθώντας τον Βρετανό που ερωτεύτηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν κι εκεί να συναντήσει την Κατράλ.

Τις φήμες πυροδότησε η Κιμ Κατράλ όταν τον Σεπτέμβριο ανέβασε μία φωτογραφία στο Instagram στην οποία βρίσκεται μαζί με την Πατρίτσια Φιλντ, η οποία ήταν η ενδυματολόγος του «Sex and the City» και τώρα ντύνει τους πρωταγωνιστές της «Emily in Paris».