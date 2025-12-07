Lifestyle

Οι Τζόνι Ντεπ, Μαντς Μίκελσεν, Κριστίνα Ρίτσι στο «Tokyo Comic Con 2025» που έγινε θεσμός

Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στην Ιαπωνία για πρώτη φορά μετά από περίπου οκτώ χρόνια
Τζόνι Ντεπ
Ο Τζόνι Ντεπ / ΑΠΕ/ EPA / ETTORE FERRARI

Ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ της ποπ κουλτούρας στον κόσμο, το Tokyo Comic Convention (Tokyo Comic Con) διοργανώνεται για 9η χρονιά στο κέντρο εκδηλώσεων Makuhari Messe από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου, με την παρουσία του Τζόνι Ντεπ να δεσπόζει.

Φέτος το Tokyo Comic Con φιλοξενεί αριθμό ρεκόρ διασημοτήτων, όπως οι Σεμπάστιαν Σταν, Νόρμαν Ρίντους, Μαντς Μίκελσεν, Κριστίνα Ρίτσι και πολλούς άλλους. Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στην Ιαπωνία για πρώτη φορά μετά από περίπου οκτώ χρόνια.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επανένωση για την 40η επέτειο από την προβολή του «Back to the Future» στην Ιαπωνία, τον Δεκέμβριο του 1985. Οι Κρίστοφερ (Doc Brown), Λία Τόμσον (Λορέιν), Τόμας Φ. Γούιλσον (Biff) και Κλόντια Γουέλς Wells (Jennifer) συναντήθηκαν ξανά στη σκηνή, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους θαυμαστές.

Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στην Ιαπωνία και οι θαυμαστές του είχαν μια σπάνια ευκαιρία να δουν από κοντά τον σταρ που υποδύθηκε τον Τζακ Σπάροου στην κινηματογραφική σειρά «Οι Πειρατές της Καραϊβικής».

Ο Τζιμ Λι, θρύλος στον κόσμο των κόμικς, πρόεδρος, εκδότης και γενικός δημιουργικός διευθυντής (CCO) της DC Comics, ο καλλιτέχνης και συγγραφέας κόμικς, ο οποίος σκηνοθέτησε τις ταινίες Sin City και Sin City: A Dame to Kill For και συνέβαλε στην αρχική ιδέα για τις ταινίες RoboCop 2 και RoboCop 3, Φρανκ Μίλερ συμμετέχουν επίσης στο Φεστιβάλ.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε έκθεση κοστουμιών και σκηνικών που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές ταινίες.

To Tokyo Comic Con ξεκίνησε το 2016 με την υποστήριξη του αείμνηστου Σταν Λι και ακολουθεί τη μορφή του παγκόσμιου Comic Con, αλλά με μια έντονη ιαπωνική πινελιά.

