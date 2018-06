Όλο το παρασκήνιο και οι ανατρεπτικές εμφανίσεις στο stage…

Η μεγάλη μέρα για τα φετινά Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τετάρτης στο Tae Kwon Do! Η προσέλευση στο κόκκινο χαλί ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα και οι celebrities της ελληνικής showbiz φωτογραφίζονται με εντυπωσιακά outfits, όπως κάθε χρόνο. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE