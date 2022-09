Με δέκα ταινίες – επτά πρεμιέρες – συνεχίζεται ο Σεπτέμβριος, ο πιο γλυκός μήνας του ελληνικού καλοκαιριού. Ξεχωρίζουν οι γαλλικές ταινίες “Όλα Πήγαν Καλά” του Φρανσουά Οζόν, με την Σοφί Μαρσό και “Νεαροί Εραστές”, με την Φανί Αρντάν, ενώ προβάλλεται και το αδιάφορο εξωτικό ρομαντικό δράμα “Εισιτήριο για τον Παράδεισο”, με τους Αμερικάνους σταρ Τζούλια Ρόμπερτς και Τζορτζ Κλούνεϊ. Η επανέκδοση των ταινιών “Μοναχική Σύζυγος” του μέγα Ινδού σκηνοθέτη Σατγιαζίτ Ράι και “Ριφιφί” του δικού μας Ζιλ Ντασέν αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή για τους σινεφίλ, όπως βεβαίως και το δράμα “Ένας Ήρωας”, μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, σε σκηνοθεσία του Ασγκάρ Φαραντί, που συνεχίζει να προβάλλεται για δεύτερη εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Όλα Πήγαν Καλά

(“Tout s’est Βien Passé”) Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν, με τους Σοφί Μαρσό, Αντρέ Ντισολιέ, Ζεραλντίν Παϊλάς κα.

Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στο στόρι της τελευταίας ταινίας του Φρανσουά Οζόν – ένας 85χρονος που ξυπνά από εγκεφαλικό και βρίσκεται πλέον στα τελευταία του ζητά από την κόρη του να τον βοηθήσει να προχωρήσει σε ευθανασία – θα σκεφτεί ότι πρόκειται για ένα αδυσώπητο βαρύ δράμα, απ’ αυτά που βγαίνεις απ’ την αίθουσα βαριανασαίνοντας.

Αντιθέτως, το άγγιγμα του Οζόν και η ανάλαφρη σκηνοθετική του προσέγγιση, χωρίς υπερβολές, φορτισμένες δραματικές εξάρσεις και με το διακριτικό χιούμορ να σπάει το στενάχωρο του θέματος, κρατούν την ταινία μακριά από τα συνήθη και την κατανάλωση χαρτομάντιλων. Σε αυτό συμβάλλουν τα μέγιστα και οι ερμηνείες των ηθοποιών, με πρώτη αυτή της Σοφί Μαρσό, που περιορίζει τη συγκίνηση εκεί ακριβώς που πρέπει.

Το θέμα του Οζόν, που βασίζεται στο ομώνυμο βιογραφικό βιβλίο της Εμανουέλ Μπερνέμ, δεν είναι ακόμη μία ιστορία για το κοινωνικό ζήτημα της ευθανασίας, αλλά περισσότερο μια ταινία για τη ζωή, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια του τέλους και της απώλειας.

Για τη ζωή, ο Οζόν απαντά με την ατάκα του 85χρονου “η επιβίωση δεν είναι ζωή” και για το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές τέλος ενός ανθρώπου, όταν πλέον δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνος του, υποφέρει από πόνους και δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό του, είναι φανερό πως ο Γάλλος σκηνοθέτης συμπεραίνει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κάτι παραπάνω από την υγεία για να ζήσει. Για την απώλεια, που νιώθουν οι δυο κόρες του – η μία και αγαπημένη του είναι η Μαρσό, στέκεται στην ψυχική αντίφαση που αντιμετωπίζουν καθώς από τη μια καταλαβαίνουν την επιθυμία του πατέρα τους και το μαρτυρικό τέλος και απ’ την άλλη, δεν μπορούν να τον αποχωριστούν με δική τους ευθύνη, να δεχθούν να τον χάσουν έστω λίγο νωρίτερα, παρότι δεν υπήρξε ένας συνηθισμένος και στοργικός πατέρας.

Το καλύτερο, όμως, στοιχείο της ταινίας , είναι η παρατήρηση τού Οζόν, σε απλά καθημερινά πράγματα, πολύ οικεία, σε όσους έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους, όπως η επαφή με τα νοσοκομεία και με τους γιατρούς, οι τριγμοί ανάμεσα στις σχέσεις των συγγενών και φίλων, οι μνήμες που ζωντανεύουν, ακόμη και το γέλιο που έρχεται να καλύψει το δάκρυ από τις αντιδράσεις ενός αγαπημένου ανθρώπου που έχει χάσει το μυαλό του και ορισμένες φορές κάνει σαν μωρό, παρά τη γερασμένη εμφάνισή του.

Αν ο Οζόν, είχε περιορίσει κάπως τη διάρκεια της ταινίας του και είχε δώσει λίγο περισσότερο χρόνο στο παρελθόν του 85χρονου, θα είχε σίγουρα ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα και θα αποτελούσε μία από τις καλύτερες στιγμές στην άνιση κινηματογραφική του πορεία.

Η Σοφί Μαρσό κάνει μία μετρημένη ανθρώπινη έξοχη ερμηνεία, ενώ ο Αντρέ Ρισολιέ στο ρόλο του 85χρονου, είναι εξαιρετικός και γοητευτικός, παρότι έχουν κρεμάσει τα χείλια του και τα μάτια του. Επίσης, εμφανίζονται οι εμβληματικές πρωταγωνίστριες των περασμένων δεκαετιών και σήμερα γιαγιάδες, Χάνα Σιγκούλα και Σάρλοτ Ράμπλινγκ.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Στην ηλικία των 85 ο πατέρας της Εμμανουέλ μπαίνει στο νοσοκομείο μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν «ξυπνάει», αυτός ο δυναμικός και γεμάτος ενδιαφέροντα και αγάπη για την ζωή άνθρωπος, που εξαρτάται πλέον από άλλους, ζητάει από την κόρη του να τον βοηθήσει να πεθάνει././

Νεαροί Εραστές

(“Les Jeunes Amants”) Δραματική κομεντί, γαλλικής και βελγικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Καρίν Ταρντιέ, με τους Μελβίλ Πουπό, Φανί Αρντάν, Σαρίφ Αντουρά, Σεσίλ ντε Φρανς κα.

Καλοφτιαγμένο, τρυφερό, συγκινητικό μελόδραμα από την Καρίν Ταρντιέ, που εξυμνεί την αγάπη, πέρα από κοινωνικές συμβάσεις και προκαταλήψεις και δίνει την ευκαιρία στην Φανί Αρντάν να μας θυμίσει ότι η γοητεία, η ερωτική έλξη, δεν έχει ηλικία.

Και αυτό γιατί το στόρι θέλει την 73χρονη σταρ να υποδύεται μία συνταξιούχο αρχιτέκτονα, με κόρη, να συνάπτει έναν παθιασμένο ερωτικό δεσμό με έναν σχεδόν 30 χρόνια, νεαρότερο άνδρα, που είναι παντρεμένος και φυσικά το ζευγάρι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις του περίγυρου.

Και μπορεί η διαφορά ηλικίας να είναι πράγματι μεγάλη, αλλά η ερωτική έλξη, η βαθιά αγάπη είναι πολύ ισχυρότερη απ’ όλα τα πρέπει και τις συμβάσεις της ζωής. Και ιδιαιτέρως όταν στην ιστορία μας έχουμε να κάνουμε με μία ελεύθερη γυναίκα, που αγαπάει τη ζωή και θέλει να ρουφάει όλες τις απολαύσεις της και που επιτρέπει στον εαυτό της να έχει τις ίδιες ανησυχίες και αδυναμίες που θα είχε ως έφηβη, έχοντας ως συμπαραστάτη έναν άνδρα αποφασισμένο να ζήσει μαζί της τον μεγάλο έρωτα.

Η Ταρντιέ, βρίσκει την ευκαιρία να ασκήσει κριτική στην υποκρισία της αστικής τάξης που σκίζει τα ρούχα της για την ελευθερία, αλλά όταν φτάνει στο διά ταύτα δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο.

Ένα ενδιαφέρον, με ευαίσθητη ματιά, ρομαντικό μελόδραμα, που αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τα κλισέ, προσεγγίζει το χολυγουντιανό στιλιζάρισμα και ορισμένες φορές η απλότητα μπερδεύεται με την απλοϊκότητα και κάποιες γλυκερές καταστάσεις, που συμβαδίζουν με το σιροπιαστό σάουντρακ.

Η Φανί Αρντάν μπαίνει με ευκολία στο ρόλο της, δημιουργώντας μια καλή χημεία με τον Μελβίλ Πουπό, ο οποίος αποδεικνύεται άξιος συμπαραστάτης, όπως και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες που συμπληρώνουν το καστ.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Η κομψή, συνταξιούχος αρχιτέκτονας Σόνα, συναντιέται με τον Πιερ, έναν παντρεμένο γιατρό γύρω στα 40, ο οποίος της είχε κάνει αρχικά εντύπωση σε μια σύντομη συνάντησή τους προ 15 ετών. Υπάρχει αμοιβαία έλξη και ξεκινούν έναν παθιασμένο δεσμό. Ενώ η οικογενειακή ζωή του Πιερ σύντομα ανατρέπεται – με τη γυναίκα του να δυσπιστεί για τη διαφορά ηλικίας – η Σόνα παλεύει με αισθήματα που πίστευε ότι ανήκαν οριστικά στο παρελθόν και την υπόσχεση του τι μπορεί να απομείνει…

Χάρηκα που Σας Γνώρισα

(“La Pièce Rapportée”) Κωμωδία, γαλλικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Αντονίν Περετζάτκο, με τους Ζοσιάν Μπαλασκό, Αναΐς Ντεμουστιέ, Φιλίπ Κατρίν, Σέρτζι Λόπεθ, Φιλίπ Ντουκέν κα.

Ακόμη μία γαλλική κωμωδία παρεξηγήσεων για φέτος, που φλερτάρει περισσότερο με τη φαρσοκωμωδία, απ’ ότι με την παράδοση του γαλλικού μπουλβάρ, με την Ζοσιάν Μπαλασκό στο ρόλο της πλούσιας βιτριολικής πεθεράς, τον Φιλίπ Κατρίν να υποδύεται το μαμόθρεφτο και την Αναϊς Ντεμουστιέ να είναι το ερωτικό αντικείμενο του πόθου.

Η ιστορία θυμίζει λίγο πολύ ελληνική ταινία του ’60, με ένα πλουσιόπαιδο να ερωτεύεται μία φτωχή κοπέλα και η πλούσια σνομπ πεθερά να κάνει ό,τι μπορεί για να τους χωρίσει, προσλαμβάνοντας έναν ντετέκτιβ για να βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει και άλλους εραστές.

Ευχάριστη κωμωδία παρεξηγήσεων, που σατιρίζει επιφανειακά την μπουρζουαζία, διαθέτει ζωηρό σενάριο, ορισμένες γερές ατάκες, βγάζει γέλιο κάποιες φορές, άλλες πάλι ξεπέφτει στο χοντροκομμένο και στα γνώριμα κλισέ του είδους.

Σχετικώς διασκεδαστική ταινία, για ένα ανέμελο βραδάκι του καλοκαιριού, αλλά πέραν τούτου ουδέν.

Κεφάτες ερμηνείες από το καστ, με την Ζοσιάν Μπαλασκό να κερδίζει τις εντυπώσεις άμα τη εμφανίσει.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Πολ, ένας 45χρονος εισοδηματίας, ερωτεύεται την Άβα, μια νεαρή υπάλληλο του μετρό. Αποφασίζει να την παντρευτεί, αλλά η μητέρα του έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος και προσλαμβάνει έναν ντετέκτιβ για να αποδείξει ότι η Άβα απατά τον γιο της.

Εισιτήριο για τον Παράδεισο

(“Ticket to Paradise”) Ρομαντική κωμωδία, αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ, με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Τζορτζ Κλούνεϊ, Κέιτλιν Ντέβερ, Μαξίμ Μπουτιέ, Λούκας Μπράβο κα.

Έξι χρόνια μετά τη συνεργασία τους στην ενδιαφέρουσα ταινία “Το Παιχνίδι του Χρήματος”, Τζούλια Ρόμπερτς και Τζορτζ Κλούνεϊ πρωταγωνιστούν και πάλι μαζί, σε κάτι διαφορετικό, μία εξωτική ρομαντική κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Βρετανού Ολ Πάρκερ, γνωστού από την αποτυχημένη συνέχεια της ταινίας “Mamma Mia 2”.

Το όλο πρότζεκτ δείχνει ότι θα πρόκειται τουλάχιστον για ένα εύπεπτο ταινιάκι, με δυο έμπειρους πρωταγωνιστές, γυρισμένο στο εξωτικό Μπαλί, που θα χαρίσει ένα ευχάριστο ανέμελο δίωρο. Αμ δε. Το αποτέλεσμα είναι πολύ κατώτερο, καθώς οι δύο πρωταγωνιστές δείχνουν απίστευτα κουρασμένοι να κάνουν αγγαρεία, οι υπόλοιποι ηθοποιοί ακόμη χειρότεροι και το σενάριο να μοιάζει ως απάνθισμα των κλισέ του είδους, χωρίς καμία πρωτοτυπία και κάποια, έστω, στοιχειώδη κωμικά ευρήματα. Η υπόθεση αφορά δυο χωρισμένους γονείς που μισούνται και ταξιδεύουν στο Μπαλί, συμμαχώντας προσωρινά, προκειμένου να αποτρέψουν τον γάμο της μικρής τους κόρης με έναν ντόπιο νεαρό. Και στο τέλος… καταλαβαίνεται happy and.

Αν εξαιρέσεις την έναρξη με τις δηλητηριώδεις βολές ανάμεσα στους δυο γονείς, η ταινία ξεπέφτει στην αδιαφορία και προκαλεί την πλήξη, ατέλειωτη πλήξη.

Έτσι, ένα είδος, με το οποίο το Χόλιγουντ έφτιαξε το μύθο του και που τίμησαν τεράστιοι ηθοποιοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες, εδώ μοιάζει ως δείγμα της απόλυτης παρακμής της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας. Μια ταινία τόσο φτωχή, τόσο φτηνή…

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Δυο πρώην ερωτικοί σύντροφοι καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, καθώς αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.

H DC Λεγεώνα από τα Σούπερ-Κατοικίδια

(“DC League of Super-Pets”) Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Τζάρεντ Στερν.

Θα μπορούσε να είναι και φιλμάκι της φιλοζωικής αυτή η φασαριόζικη περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, με ήρωες τα σούπερ κατοικίδια της DC, σε απρόσμενες περιπέτειες. Δηλαδή, όταν ο σούπερ σκύλος του Σούπερμαν, Κρύπτο, θα δει τον υπερήρωα να πέφτει θύμα απαγωγής και θα πείσει μία αγέλη αδέσποτων ζώων να τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του να τον απελευθερώσουν.

Σαματατζίδικη, περιπέτεια, που απευθύνεται στο νηπιακό – παιδικό κοινό και το πιθανότερο θα ταλαιπωρήσει τους γονείς που θα συνοδεύσουν τα παιδιά τους. Πενιχρό το χιούμορ, συμβατικά τα μηνύματα για συνεργασία και ομαδική δουλειά, ενώ οι σκηνές δράσης μοιάζουν ατελείωτες.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά με τις φωνές των Γιάννη Στεφόπουλου, Άννας Κουτσαφτίκη, Αποστόλη Ψυχράμη, Χρήστου Πλαΐνη, Πηνελόπης Σκαλκώτου, Αντριας Ράπτη, Φώτη Πετρίδη κα.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ο Κρύπτο, ο Σούπερ-Σκύλος, είναι αχώριστος φίλος με τον Σούπερμαν. Μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται πλάι-πλάι ενάντια στο έγκλημα στην πολύπαθη Μητρόπολη. Όταν ο Σούπερμαν και η Τζάστις Λιγκ πέφτουν θύματα απαγωγής, ο Κρύπτο πρέπει να πείσει μία αγέλη αδέσποτων – το κυνηγόσκυλο Έις, την τροφαντή γουρουνίτσα Πί-Μπι, τη χελώνα Μέρτον και τον σκίουρο Τσιπ- να επιστρατεύσουν τις νεοαποκτηθείσες υπερδυνάμεις τους για να τον βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη αποστολή διάσωσης των σούπερ ηρώων.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Η Μοναχική Σύζυγος (“Charulata”): Ένα από τα αριστουργήματα του κορυφαίου Ινδού σκηνοθέτη Σατγιαζίτ Ράι, που γύρισε το 1964 και κέρδισε την Αργυρή Άρκτο στο Βερολίνο τον επόμενο χρόνο. Μπορεί να μην φτάνει το μεγαλείο της “τριλογίας του Απού”, αλλά είναι ένα από τα δυνατότερα ψυχολογικά δράματα του παγκόσμιου σινεμά. Χαμηλόφωνο, αραχνοΰφαντο κέντημα πάνω στην ανθρώπινη μοναξιά. Βάζοντας τον θεατή στο σπίτι ενός διανοούμενου και εργασιομανή εκδότη εφημερίδας, θα επικεντρωθεί στη μοναχική σύζυγο, που προσπαθεί μάταια να ξεγελάσει τη μοναξιά της διαβάζοντας τα αγαπημένα της βιβλία. Η διαπεραστική ματιά του Ράι, τα απίστευτα πλάνα εντός του σπιτιού, η σκηνοθετική του μαεστρία, να μεταφέρει τον νεορεαλισμό (που εισήγαγε ο ίδιος στον ανατολίτικο κινηματογράφο) εντός τεσσάρων τοίχων και το οξύ σχόλιό του για την πραγματική ζωή και την πλάνη της τέχνης, συνθέτουν μία ταινία απίστευτης ομορφιάς, μιας πραγματικής κινηματογραφικής εμπειρίας. Στην ταινία, η οποία προβάλλεται σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια, πρωταγωνιστούν θαυμαστά οι Σουμίτρα Τσατερτζί, Μανταμπί Μακερτζί, Σεϊλέν Μακερτζί.

Ριφιφί (“Rififi”): Ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά φιλμ νουάρ, σε σκηνοθεσία του Ζιλ Ντασέν, που γύρισε το 1955 στη Γαλλία, όταν εκδιώχθηκε από τις ΗΠΑ, μπαίνοντας στη μαύρη λίστα την εποχή του Μακαρθισμού και κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ Καννών. Γοητευτική ταινία, λιτή, πικρή, με έξοχη ασπρόμαυρη φωτογραφία και σπουδαίες ανατροπές στο σενάριο, που βασίζεται στο βιβλίο του Ογκίστ Λε Μπρετόν. Η υπόθεση θέλει τον Τόνι, που έχει αποφυλακιστεί μετά από πέντε χρόνια κάθειρξης, να συμμετέχει, αν και αρχικά διαφωνούσε, σε μία ληστεία κοσμηματοπωλείου, με τη μέθοδο του ριφιφί, που του προτείνουν οι παλαιοί συνεργάτες του. Κλασική παραμένει η σκηνή της εισόδου στο κοσμηματοπωλείο, όπου για μισή ώρα δεν ακούγεται τίποτα πέρα από το σφυρί και το καλέμι και το σασπένς φτάνει στα ύψη. Πρωταγωνιστούν οι Ζαν Σερβέ, Ρόμπερτ Μάνουελ, Καρλ Μένερ, ενώ η ατμοσφαιρική μουσική είναι του Ζορζ Ορίκ

Ο Τυφλός που Δεν Ηθελε να Δει τον Τιτανικό (“The Blind Man who Did not Want to See Titanic”): Δραμεντί από την Φιλανδία, που κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο τμήμα Ορίζοντες στο Φεστιβάλ Βενετίας 2021. Γυρισμένη από τη σκοπιά ενός τυφλού ανθρώπου, ενός πεισματάρη που θέλει να αλλάξει τη μοίρα του δικού του Τιτανικού. Ο Γιάκο, ένας τυφλός, ο οποίος κινείται με αμαξίδιο, αποφασίζει να συναντήσει για πρώτη φορά από κοντά τη γυναίκα με την οποία είναι ερωτευμένος, αλλά μένει μακριά από εκείνον και θα ξεκινήσει ένα περιπετειώδες ταξίδι, για να βρεθεί κοντά της. Με τους Πέτρι Ποϊκολάινεν, Μαριάννα Μαϊγιάλα, Σαμούλι Γιάσκιο κα.

Σπιρτόκουτο: Το κινηματογραφικό ντεμπούτο (2002) του Γιάννη Οικονομίδη, που ξάφνιασε το ελληνικό κοινό και αποτέλεσε την αρχή μίας ιδιαίτερης σχέσης του σκηνοθέτη με το νεαρό κοινό, προβάλλεται αποκλειστικά στο Τριανόν. Ένα εκρηκτικό οικογενειακό δράμα, στο οποίο συνεχώς αυξάνεται η ένταση, μέχρι μια απρόοπτη εξομολόγηση τα τινάζει όλα στον αέρα. Με τους Ερρίκο Λίτση, Ελένη Κοκκίδου, Κώστα Ξυκομήνο, Αγγελική Παπούλια, Βασίλη Μιχαηλίδη.

* Την τελευταία στιγμή μπήκε στο πρόγραμμα και η ταινία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας “Εγκλήματα του Μέλλοντος” (“Crimes of the Future”) του Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ, με τους Βίγκο Μόρτενσεν, Λέα Σεϊντού και Κρίστεν Στιούαρτ. Σε ένα παράλληλο κοντινό μέλλον, η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει την ικανότητα να μεταποιεί το σώμα της χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία. Ένας διάσημος περφόρμερ μαζί με τη σύντροφό του έχουν αναγάγει σε πειραματική παράσταση τη χειρουργική διαδικασία της μετάλλαξης, προκαλώντας σοκ στο κοινό και φέρνοντας τον οργανισμό του καλλιτέχνη στα όριά του. Όταν στον περίγυρο του περφόρμερ εμφανίζεται μια μυστηριώδης οργάνωση, μια αστυνομική ερευνήτρια αναλαμβάνει να παρακολουθήσει το καλλιτεχνικό δίδυμο και να αποσαφηνίσει τις προθέσεις του.