Όλγα Κεφαλογιάννη: «Δεν σε καθορίζει ούτε το όνομα ούτε η καταγωγή σου»

Μία συνέντευξη εκ βαθέων έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη και αναφέρθηκε στις αξίες της ζωής και όσα θέλει να μεταλαμπαδεύει στα παιδιά της.

Η υπουργός Τουρισμού είναι μητέρα διδύμων, που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της Μίνωα Μάτσα και τους έχει μεγάλη αδυναμία. Μιλώντας στο ένθετο «Secret» των «Παραπολιτικών» και στη Σάσα Σταμάτη, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι θεμέλια ζωής για εκείνη είναι ο σεβασμός στους άλλους και η συνέπεια στις υποχρεώσεις μας.

«Η μητέρα και η πολιτικός είναι ο ίδιος άνθρωπος – με τις ίδιες αξίες, τις ίδιες ευθύνες, τις ίδιες απαιτήσεις από τον εαυτό της. Το βασικό που θέλω να μεταδώσω στα παιδιά μου, είναι ότι ο καθένας πρέπει να χτίσει τη δική του αξία, τη δική του προσωπικότητα. Δεν σε καθορίζει ούτε το όνομα ούτε η καταγωγή σου. Σε καθορίζει αυτό που κάνεις, οι πράξεις σου. Δεν εκτιμώ καθόλου εκείνους που θεωρούν ότι αξίζουν μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν σε μια “έτοιμη” ταυτότητα.

Θέλω τα παιδιά μου να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τους χαρίζεται. Ότι ο σεβασμός στους άλλους και η συνέπεια στις υποχρεώσεις μας είναι θεμέλια ζωής. Η ζωή είναι απαιτητική, ένας διαρκής αγώνας που απαιτεί ευθύνη και συνέπεια. Αυτή τη στάση θέλω να τους περάσω μέσα από το δικό μου παράδειγμα. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις», απάντησε στην ερώτηση ποια είναι η πιο σημαντική αξία που θέλει να μεταδώσετε στα παιδιά της.