Όλγα Βασδέκη: Πολλές φορές σκέφτομαι ότι ίσως να μην έπρεπε να κάνω παιδί

Για την μητρότητα και τις απαιτήσεις που φέρει το μεγάλωμα μιας εφήβου μίλησε, μεταξύ άλλων, η Όλγα Βασδέκη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Μαμα-δες” και θα προβληθεί το προσεχές Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

“Η ζωή με μια κόρη στην εφηβεία είναι ένας μεγάλος γρίφος. Είναι τόσο δύσκολο που πολλές φορές αναρωτιέμαι και γω εάν τα καταφέρνω ή αν μπορώ να τα καταφέρω. Καθημερινή πάλη με αναζητήσεις της εφήβου, η οποία προσπαθεί να καταρρίψει τον μύθο της μαμά” παραδέχεται η πρωταθλήτρια στίβου, Όλγα Βασδέκη, στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο Happy Day το πρωινό της Παρασκευής.

“Προσπαθεί να επιβάλλει τα δικά της πράγματα, κόντρες σε καθημερινή βάση αλλά γενικώς είναι ένας διαρκής αγώνας. Ότι έχεις εσύ την ευθύνη για έναν νέο άνθρωπο που έρχεται στη ζωή και το πως αυτός ο άνθρωπος θα φτάσει να γίνει ένας ενήλικας ευτυχισμένος και ήρεμος, είναι τραγικά δύσκολο”.

“Πολλές φορές, ας πούμε, σκέφτομαι ότι ίσως να μην έπρεπε να κάνω και παιδί. Από την άποψη ότι φοβάμαι να μην κάνω λάθη και αυτό το παιδί φτάσει να έχει προβλήματα τα οποία θα του έχω δημιουργήσει εγώ” συμπλήρωσε, ακόμα, η Όλγα Βασδέκη στη νέα της συνέντευξη.