Lifestyle

Όλγα Βασδέκη: Πολλές φορές σκέφτομαι ότι ίσως να μην έπρεπε να κάνω παιδί

"Προσπαθεί να επιβάλλει τα δικά της πράγματα, κόντρες σε καθημερινή βάση" παραδέχθηκε η Όλγα Βασδέκη για την έφηβη κόρη της
Όλγα Βασδέκη
Όλγα Βασδέκη / NDP PHOTO

Για την μητρότητα και τις απαιτήσεις που φέρει το μεγάλωμα μιας εφήβου μίλησε, μεταξύ άλλων, η Όλγα Βασδέκη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Μαμα-δες” και θα προβληθεί το προσεχές Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

“Η ζωή με μια κόρη στην εφηβεία είναι ένας μεγάλος γρίφος. Είναι τόσο δύσκολο που πολλές φορές αναρωτιέμαι και γω εάν τα καταφέρνω ή αν μπορώ να τα καταφέρω. Καθημερινή πάλη με αναζητήσεις της εφήβου, η οποία προσπαθεί να καταρρίψει τον μύθο της μαμά” παραδέχεται η πρωταθλήτρια στίβου, Όλγα Βασδέκη, στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο Happy Day το πρωινό της Παρασκευής.

“Προσπαθεί να επιβάλλει τα δικά της πράγματα, κόντρες σε καθημερινή βάση αλλά γενικώς είναι ένας διαρκής αγώνας. Ότι έχεις εσύ την ευθύνη για έναν νέο άνθρωπο που έρχεται στη ζωή και το πως αυτός ο άνθρωπος θα φτάσει να γίνει ένας ενήλικας ευτυχισμένος και ήρεμος, είναι τραγικά δύσκολο”.

“Πολλές φορές, ας πούμε, σκέφτομαι ότι ίσως να μην έπρεπε να κάνω και παιδί. Από την άποψη ότι φοβάμαι να μην κάνω λάθη και αυτό το παιδί φτάσει να έχει προβλήματα τα οποία θα του έχω δημιουργήσει εγώ” συμπλήρωσε, ακόμα, η Όλγα Βασδέκη στη νέα της συνέντευξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
107
99
80
77
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo